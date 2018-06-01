今天不碰魚翅宴 吳音寧：多吃國產絲瓜

2018年06月01日 10:56 中時電子報 簡怡欣

短短不到一天時間，吳音寧在臉書連PO兩次同樣的貼文。(圖/臉書)

近日國產香蕉價崩盤，台北農產運銷公司（北農）總經理吳音寧卻被爆赴魚翅宴，引發社會輿論爭議；對此，她堅稱是農友招待，且個人主張不吃魚翅，所以當時並沒有吃魚翅。爭議再起，吳音寧昨、今日在臉書兩度發文辯駁魚翅宴爭議，並貼出國產絲瓜宣傳影片轉移焦點，號召多吃當季盛產蔬果。

她昨在臉書轉分享台北農產製作的國產絲瓜宣傳影片，並寫道，上（5）月和公司同仁到高雄參訪，與種植絲瓜的農友們進行交流，盼協助推廣夏季盛產蔬果；當日中午一行人被安排到當地一間餐廳用餐，「事先我們並不知菜色為何。當我發現其中一道菜是魚翅料理時，我並沒有吃，主要是基於理念，我平日就不主張食用魚翅。」

對於遭指控吃魚翅，吳音寧反駁，台北市的國民黨議員擬參選人為了選舉，對照片移花接木，進行不實的爆料，對真實的農村、對農產運銷有助益嗎？並盼這些荒謬傳聞可以到此為止，號召多吃當季盛產蔬果，為改善台灣的農產運銷體制而努力。

不過，發文仍引起部分網友不滿留言，「有爭議的事要盡量避免，對的事情則要繼續堅持」、「認真搞清楚產銷關係就行，秀少做點」、「香蕉和鳳梨農民出售價格崩潰血本無歸，佛系總經理在等颱風來嗎？」，還有網友說，「我是旗山在地人，大家可能不知道這家餐廳有多貴，佛跳牆要價18000，其他什麼土龍酒都是天價」。

(中時電子報)