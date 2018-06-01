女移工逃逸18年闖紅燈被逮 與子女訣別哭斷腸

2018年06月01日 11:32 中時 程炳璋

1名印尼籍逃逸女移工茜蒂阿米娜因未婚生子，在台南隱姓埋名18年，靠著打零工輔養1子1女，上月31日下午5時她騎車載女兒補習，卻在中西區忠義路與健康路口因闖紅燈遭警攔下，令她身分曝光，面臨遣返命運，依規定起碼4、5年才能返台，她在警車上以電話向兩名子女道別，一路哭泣到移民署。

46歲的茜蒂阿米娜自2000年來台當看護工，卻遭雇主欺騙，讓她作辛苦的工作卻領不到錢，她選擇逃逸到台南工作，認識台灣的萬姓男子，兩人相戀，她陸續為萬男生下兩子，卻沒夫妻名份，她甘心自己照顧小孩。居留證過期亦未再辦。

幾年之後，茜蒂阿米娜與萬男感情生變分居，她只能隱姓埋名，靠著當清潔工等辛苦工作賺錢，獨自照顧兩子，一待就是10餘年，今年大女兒已13歲，小兒子10歲。

刻苦的茜蒂阿米娜對孩子很大方，決定讓國一的女兒上補習班，她上月31日下午騎車載著女兒去補習，卻在半路因闖紅燈遭警盯上開單，查證身分時竟發現她是逃逸移工，警方先將她女兒送到補習班，再將她送往移民署善化專勤隊。

因她在台灣非法拘留過久，未來遣返回國，若未有台灣男子與她結婚，恐4、5年以上無法返台。

茜蒂阿米娜面臨長期無法返台，直接衝擊到她兩個小孩的生計，她在警局憂心孩子無人照顧，噙著眼淚以電話向子女訣別，在警車上一路哭斷腸，移民署官員承諾通報社會局介入處理。

(中時 )