奪島經驗豐富！美警告陸別再把南海島嶼軍事化

解放軍空軍航空兵「神威大隊」近日組織轟-6K（見圖）等多型多架轟炸機，首度在南海西沙群島的永興島進行起降訓練。（新華社）

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中時電子報

雖然川普政府力促北京就北韓核談事務合作，但五角大廈周四卻加強火力，警告中方別再繼續將南海島礁軍事化。

據CNN新聞網6月1日報導，當美國參謀首長聯席會議主管麥肯錫（Kenneth McKenzie）被問及，美國若要「毀掉」（blow apart）中國充滿爭議的南海人造島，究竟具備多少戰力時，他回答道：「我只能告訴各位，美軍在西太平洋奪下小島的經驗豐富。」

CNN指出，麥肯錫所指的，是二次世界大戰期間，成千上萬美軍執行太平洋奪島任務的往事。他說：「我們曾這麼做過，因此那是美軍的核心戰力。」不過，他也表示，大家不必過度解讀。至於在南海持續巡航方面，麥肯錫則表示，美國不會退讓。

而麥肯錫位居五角大廈高層，經常與美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford），還有美國防長馬提斯（James Mattis）開會，他說的話具有特殊份量。

麥肯錫周四明確表示，美軍準備維護美國與盟友在當地的利益。

由於解放軍持續將南海人造島軍事化，美國堅持南海自由航行權，雙方的緊張關係不斷升高。

上星期美國海軍首度動用兩艘，而不再只是一艘軍艦，駛入西沙群島12海里以內，以彰顯自由航行權。

而中國大陸空軍官方微博號「空軍發佈」5月18日公佈，空軍航空兵近日組織了轟-6K等多款多架轟炸機，在南海展開島礁起降訓練，以提升「全疆域到達、全時空突擊、全方位打擊」的能力。據軍事專家分析，從影片和照片可以推測，這次轟-6K戰機就是在西沙群島最大島嶼永興島進行起降訓練的。

另一方面，中國外交部發言人華春瑩針對美軍這次駛入西沙群島12海里以內，則痛批美方炒作中國南海軍事化問題，有種「賊喊捉賊」的滑稽。此外，華春瑩指出，美方不時闖入南海海域，還美其名為「航行自由行動」，其實根本是「橫行自由」。

(中時電子報)

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文章來源：US warns of ability to take down Chinese artificial islands

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