活化水質！台中公園日月湖引綠川、旱溪活水過濾回流

台中公園利用「活水鏈」原理，日月湖引綠川、旱溪活水過濾回流。（盧金足翻攝）

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市府針對引水後的日月湖水質採樣送驗，目前湖中魚類生物與引水前並無異樣。（盧金足翻攝）

台中市綠川開蓋整治奏效，水質淨化後功能再加碼！市府建設局啟動綠川過濾用水引入日月湖，引水一周持續觀察，目前湖中魚類生物與引水前並無異樣，透過日月湖湖水再次過濾排回至綠川形成「活水鏈」，也成為台中市公園引用整治河川水源，進而活化水質的首例。

市府去年完成台中公園日月湖百年來首度大規模清淤工程，改善湖水優養化與入水量不足情形，也在公園內新設2處90公尺深水井，及2座「水撲滿」設備挹注日月湖水源。

建設局長黃玉霖表示，為維護百年日月湖水質，多次召開研商會議，引用綠川水流活化日月湖，規畫3階段引水測試水質，每階段測試期2個月，5月16日完成引水測試前日月湖水質採樣，第一階段測試自5月21日開始，測試閘門給水閥開啟角度與入水量測試後，每日約補注180立方公尺的水量。

未來將視日月湖狀況及引水水質，再行調整替代量，透過建立日月湖水質基本資料，提供後續引水與水質變化調整參考依據。

黃玉霖強調，市府配合調整地下水井抽水時間，對引水後的日月湖水質採樣送驗，引水約一周每日持續觀察，湖中魚類生物與引水前並無異樣，後續將配合入水量與水質檢測結果，逐步調整湖水汰換率。

台中公園是在地人悠久的歷史記憶，市府利用引入公園周遭的水流綠川、旱溪注入檢查合格的水質；同時也將水流再排回綠川、旱溪，形成「活水鏈」。

建設局表示，未來若是引水注水的「活水鏈」模式成功，盼能結合台中市區其他河川，營造公園水池、湖泊，串聯附近河川溪水的水路相通的藍帶城市意象。

(中時 )

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