南北強棒首度合體！侯友宜＋韓國瑜高雄掃街 支持者擠爆！

2018年06月01日 10:51 中時電子報 陳弘美 、中時 林宏聰 、中時

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（林宏聰攝）

支持者擠爆現場。（林宏聰攝）

現在南部香蕉價格崩跌1斤1元，侯友宜和韓國瑜兩人一起吃香蕉支持辛苦的蕉農。（林宏聰攝）

侯友宜送上雞精禮盒，直說要給韓國瑜「補一下」。（林宏聰攝）

韓國瑜、侯友宜當場吃起香蕉，為蕉農行銷。（林宏聰攝）

侯友宜逐一拜訪攤商，替韓國瑜助選。（林宏聰攝）

市場拜票時，韓國瑜手搭在侯友宜肩膀上，顯見兩人好交情。（林宏聰攝）

謝姓市民出示民進黨黨證，說這次不要再被政黨綁架，要改投韓國瑜。（林宏聰攝）

最強探長VS最強菜販！ 侯友宜南下高雄，首度與韓國瑜合體造勢

國民黨新北市長參選人侯友宜拜會高雄市長參選人韓國瑜，侯韓兩人首度在高雄合體，共同在國民市場掃街拜票，直闖民進黨的鐵票區，為國民黨的選情拉抬聲勢！

北神探、南菜販首度合體從市場開始！國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜1日合體造勢，首站選在高雄苓雅區的國民市場，兩人抵達時被熱情民眾簇擁，一度發生推擠，短短10多公尺路走了近5分鐘才順利進場，藍營基層豎起大拇指，神情振奮表示「這場景很久沒見過了！」

韓國瑜、侯友宜合體首站到國民市場替農民行銷香蕉、鳳梨，侯友宜並帶來雞精禮盒，說要給韓國瑜「補一下」，還再三提醒他「兄弟，你要記得喝喔！」可見倆人好交情。

侯友宜說，他是南部孩子到北部發展、韓國瑜則從北部到南部打天下，都不容易，尤其韓國瑜「氣口」很在地，看好他後續支持度會持續飆升。

韓國瑜則說，兩人都是市場長大的孩子，同屬雞，個性相近，「2隻鳳凰一南一北各自打努力，向市民承諾一定好好為台灣打拚」；他並開玩笑說，侯友宜現在心中惦記2個禿子，比較喜歡的是韓國瑜、「有點感冒」的是蘇貞昌，「我這個禿子比較可愛一點！」

韓國瑜妙語如珠，侯友宜稍後受訪時也不遑多讓，他說韓國瑜是「賣菜頭家」，簡稱「菜頭（蘿蔔）」，菜頭多汁又有豐富的維生素，可為高雄「消火去毒」，南部人講究「氣口」、「接地氣」，這麼好的人才一定要相挺。

兩人逐攤向攤商握手致意，侯友宜逢人便指著韓國瑜說：「我賣肉的、他賣菜的，都要挺喔！」有攤商送上鳳梨、花生、蒜頭，祝福他們「好事發生、高票當選」，群眾盛情令藍營基層黨工相當振奮，黨籍議員參選人也認為對議員選情將大大加分。

一名46歲的謝姓市民高喊「韓國瑜當選」，他拿出民進黨黨證表示自己之前都挺綠，但民進黨執政後經濟衰退，高雄空氣更是越來越差，這幾年他氣喘嚴重發作，2度進急診，這次他要選會做事的人，不再被政黨綁架。

韓國瑜、侯友宜結束市場拜票行程後，轉往高雄關帝廟參拜，中午並由鄉親請吃魯肉飯，下午2時則將赴香蕉碼頭舉辦握手見面會。

(中時電子報)