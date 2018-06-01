力阻土耳其取得F-35戰機 以色列害怕失去空戰優勢

土耳其的F-35戰機，究竟能否如期交付？（圖/美國海軍）

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中時電子報

據以色列國土報（Hareetz）報導，因為向俄羅斯購買S-400飛彈系統、引發美國參議院高度戒心的土耳其，本欲大肆慶祝取得新一代F-35戰機（F-35 Lightning II），現在卻恐面臨交貨被攔截的命運。事實上，美國並非唯一憂慮的國家，它的鄰國勁敵以色列，比害怕軍事資訊洩密的美國，更擔心土耳其搶走了它在中東地區的空戰優勢，強烈希望美國能「毀約」和停止交貨。

一名高階以色列國防軍軍官表示，以色列非常希望能維持，目前「唯一擁有F-35匿蹤戰機」的優勢，持續拉開和週邊國家之間的戰力差距。日前才高調號稱，麾下現役的F-35戰機，在黎巴嫩和敘利亞等國未發現之下，飛越兩國領空進行偵查和任務，成為首架擁有實戰經驗的F-35戰機。

F-35匿蹤戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

不過，雖然參議院三名議員，包含蘭克福德（James Lankford）、珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）和提力斯（Thom Tillis）已聯名提案阻擋土國軍售，但國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在上週的國會聽證會上，仍因土耳其是多年北約（NATO）盟友的因素，表示國務院仍在慎重研議中，畢竟美國不希望因此在中東樹立新的敵人。

(中時電子報)

文章來源：Israel raises concerns over F-35 jet delivery to Turkey - Haaretz

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