松機議題是空包彈 當下可以留白

2018年06月01日 10:56 中時電子報 綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智主張松山機場遷建並改造成中央公園，不過國民黨市長參選人丁守中則說，在桃園機場第三航廈完成之前，松機遷移議題只是空包彈，他也不贊成將松機再改成公園。丁守中強調，松機遷移既然在下一任市長任期內不可能實現，在當下，松山機場議題就可以留白。

不過丁守中也強調，松機議題仍可以及早規劃並開放討論，讓下一代來決定他們要什麼，同時任何一個城市，也不能蓋得滿滿的。只是他明確反對把松機改做公園，因為現在基隆河沿岸已有大佳、迎風、美堤、觀山、彩虹公園200多公頃公園綠地，還要再去做公園，「實在是一種浪費」。

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他指出，最近很多人關切松山機場遷建與未來活化的問題，還問他是不是沒有主張？丁守中則說，松山機場位於台北市的中心，這塊區域寸土寸金，他當然有想法。

但他也分析，松機能否遷移與中央政策息息相關。因為桃園機場現在旅客營運量每年4000多萬旅次，遠超過原設計3000萬旅次，松山機場則有600萬旅次，如松機遷建，絕對要等桃園機場第三航廈完成，甚至第三航廈衛星廊廳完成才可望消化，「至少要到2022或2025年以後才能實現，早就超過這一任市長任期」。

(中時電子報)