MLB》陳偉殷敲安追平比數！可惜自己被打退場

2018年06月01日 11:01 中時電子報 盧品青

Pretty sure DH stands for DefinitelyLetAPitcher HitInstead. pic.twitter.com/CD3UBmYjYY — Miami Marlins (@Marlins) 2018年6月1日

陳偉殷敲出安打，休息區的隊友振奮揮拳。(美聯社)

馬林魚1日對戰教士，派出左投陳偉殷先發，殷仔前兩局被打4分，在2局下還沒結束就被換下場。當時教士4比2領先，殷仔總共只解決了5名打者，成為敗投候選人。

首局下，陳偉殷被教士隊第一棒派瑞拉(Jose Pirela)敲出安打，接著第一球就被維拉紐瓦(Christian Villanueva)揮成左外野方向的2分全壘打。雖然失掉2分，不過陳偉殷三振了3名打者，看起來狀況還可以。

2局上，陳偉殷上場打擊，二三壘有跑者，沒想到陳偉殷打成中間方向滾地安打，一口氣送回兩名隊友，他自己站上一壘，將比分追成2比2。

不過2局下又出現麻煩，陳偉殷球數一直處於落後，被敲安之後又連投兩個保送，弄到滿壘。這時候荷斯莫(Eric Hosmer)一棒打回2分，馬林魚反倒以2比4落後。教練把陳偉殷換下場，由戴斯帕尼耶(Odrisamer Despaigne)接替。

總計陳偉殷1.2局責失4分，挨1轟，送出4次三振，用了47球有20球是壞球，唯一令人振奮的是他打出2分打點的安打。馬林魚後來持續落後，陳偉殷很可能會吞下敗投。

(中時電子報)