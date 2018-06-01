和蔡康永2年後再搭檔 小S：他EQ變高

2018年06月01日 11:35 時報周刊 林彥君

小S和蔡康永再次主持仍有好默契。

小S在節目上，認為蔡康永情商變高。

蔡康永與小S主持全新綜藝真人秀《真相吧！花花萬物》，距離《康熙來了》最後一集播出後至今已過了2年，蔡康永與小S兩人再次搭檔主持，仍展現絕佳默契。節目以《康熙來了》原班人馬製作，也設定不同嘉賓會有不同主題，蔡康永表示「這檔節目比自己預想的要有趣的多。」

當兩人被問到想對觀眾說的話？蔡康永與小S均表示「想念《康熙來了》的人，可以再看到我們的組合！」他們也希望過去沒看過《康熙來了》的觀眾，可以透過節目，收看節目，了解這對主持人是不是很好玩，蔡康永說：「浸淫主持界多年的兩人，絕對是綜藝節目裡不能錯過的精彩。」

至於在這2年裡，彼此各自發展後的改變是什麼？小S透露「蔡康永情商變得很高，但仍然是過去那個可以跟我嬉笑怒罵的蔡康永，現在蔡康永會把與自己合作的人當成是表演者，認為欣賞完對方的演出，才是一種禮貌的表現。」對此蔡康永表示：「在第一次錄製時會尊重所有人，之後就會逐漸曝露本性。」

《真相吧！花花萬物》將會有10期節目與10個主題，以不同的消費層面及角度的最為每期節目的主題，第一期的主題便是「花錢要讓我喜歡的人也喜歡我」，最後的結果卻出乎預料，在第一期節目中展示自己購物車的明星會是誰？有人說是范冰冰，也有人說是李晨，你猜會是誰呢？節目將於6月22日優酷獨播。

(時報周刊)