淡水灑上金色美！夏日「彩虹南瓜隧道」飄夢幻

2018年06月01日 11:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

盛夏何處去，來淡水走走吧！不只夕陽美、美味小吃，夏日還能欣賞美麗的「彩虹南瓜隧道」！每年夏天在新北市舉辦的大南瓜比賽都為淡水添上一層引人注目的金色魅力，由淡水區農會主辦的全國大南瓜比賽及主場活動於6月23日在淡水金色水岸隆重登場外，同時在香甜的栗子南瓜進入盛產季節之際，也讓民眾可以南瓜園體驗採收的樂趣，更可以感受到南瓜隧道的魅力！

淡水區農會、滬尾休閒農業區業者及當地有機小農共同合作，規劃一系列的體驗活動，內容包括到南瓜園親自採收南瓜，造訪有機小農，讓遊客了解有機蔬菜如何種出，當然也不能錯過五彩繽紛的南瓜隧道。

各式南瓜色彩繽紛。（新北市農業局提供）

體驗活動會帶領民眾參觀，淡水著名的「彩虹南瓜隧道」，隧道是由各式不同的栗子南瓜所組成，有橙黃、黑、白、灰綠、磚紅色等不同品種，營造出五彩繽紛的視覺效果，是全新北市最大的南瓜特色景點，吸引不少民眾特地前往。

中午則在農場安排風味餐，下午任選1處農場參與精心規劃的體驗活動，本次規畫有「阿三哥休閒農莊」的木炭窯巡禮與植物有染DIY、「羅媽媽有機農場」的南瓜饅頭、「北新休閒農場」的有機蔬果精力湯及南瓜園DIY、「石牆仔內休閒農園」的童玩DIY、「香草一公主」園區的南瓜體驗跟香草南瓜包DIY、「琉傳天下觀光創藝工廠」的琉璃體驗玩樂趣等可供選擇。

本次活動採團體報名，只要滿20人就可報名，並於活動期間5月25日至6月15日間自行選定時間，在大台北地區還可擇一定點接駁，如有興趣歡迎洽詢淡水區農會推廣部（02）26202290分機146杜先生聯絡，亦可上「來去農家DO一日」網路平台查詢。

(中時電子報)