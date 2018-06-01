車放假記者證以為警不會查 販毒男早被鎖定

假冒記者躲查緝，男子販毒遭警方鎖定。(警方提供)

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呂筱蟬
假冒記者躲查緝，男子販毒遭警方鎖定。(警方提供)

桃園市一名40歲的吳姓男子，平時以販毒維生，他為了躲避警方查緝，還異想天開自製記者證放在車上，假冒記者的身分。大園警分局與海巡署偵防分署桃園查緝隊接獲線報後掌握販毒事證，5月30日下午持搜索票至龍潭區逮捕吳男及同案共犯李姓女子，並查獲毒品、吸食器、電子磅秤、分裝袋、販毒所得等證物。

警方調查，吳男有多項毒品前科，平時無業靠販毒維生，原本設籍於平鎮區，但他為了躲避警方查緝，另外在龍潭區及楊梅區2地租屋，作為毒品交易處所，且每次交易時都派手下出面，行事作風相當狡猾。

大園警分局與海巡署偵防分署桃園查緝隊去年底接獲線報後，經過半年時間在吳男租屋處的社區內深入瞭解蒐證，與居民建立聯絡網、交換情資，掌握吳男販毒證據後，報請桃園地檢署指揮偵辦，5月30日下午持搜索票兵分2路前往搜索，順利在龍潭區的租屋處逮到吳男及協助販毒的李姓女子，並於屋內搜出海洛因4小包、安非他命3包、大麻1小包、安非他命吸食器2組、電子磅秤3台、行動電話6具、分裝袋數十個及販毒所得10萬3千元等證物。

警方另在搜索吳男車輛時，發現1張自製的記者證，吳男表示他將該證件放在車裡，是想說警察看到時，就會以為是記者的車，不會多加盤查，藉此躲避查緝。如此荒唐的理由，讓承辦員警聽了後也不禁傻眼。

吳男及李女於警詢時坦承販毒，全案除依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦外，並持續追查有無其他共犯。

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(中時 )

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