促轉會掛牌告別威權 網諷蔡英文 ：朕即正義

2018年06月01日 11:20 中時電子報 邱文秀

促進轉型正義委員會31日舉行布達暨揭牌典禮，中國國民黨台北市議員擬參選人游淑慧（2排右）、李柏毅（2排右2）等率民眾在場外高喊「生活要安寧、上學要安全、學習要安靜、不要促轉會」，要求促轉會承諾，以後如果有陳抗活動，促轉會就要搬離。（中央社）

行政院促進轉型正義委員會(促轉會)5月31日掛牌成立，促轉會主委黃煌雄和蔡總統致詞時均強調，促轉會主要任務是挖掘真相，2 年內將提出報告。蔡英文並在臉書發文「該是我們跟威權時代做個了斷的時候了。」 PTT網友諷刺「朕即正義」，並說新威權時代開始了。

促轉會昨日掛牌，蔡英文在臉書表示「是我們跟威權時代做個了斷的時候了。德國、南非、韓國、西班牙等許多國家都曾經或正在推動轉型正義，今天促進轉型正義委員會掛牌運作後，台灣已經加入他們的行列。我們將向國際學習，提出威權統治的真相調查報告。我們也將致力於司法平反、心理療癒、社會教育等轉型正義的不同面向，然後再把台灣的經驗回饋給國際。」最後並說「只有跨出這一步，確保不再犯下相同錯誤，台灣的民主才算真正鞏固。」

蔡英文表示，促轉會第一個任務是提出威權時期真相調查報告，這 份報告不會關起門寫，要把過程視為社會對話，擴大團隊，告訴社會 國家當年做錯甚麼、誰該負責。她引用南非屠圖主教的話說，任何人 都無權讓過去的事過去，除非直視核心，否則將一直被過去糾纏。

八卦版網友表示「因為新威權時代來臨了啊」、「新威權時代開始了~~」、「呵欠 迎接綠色威權時代來臨」、「然後就產生了新的威權 （無誤）」、「勞基法修法 與勞工朋友做了斷」、「朕即正義」、「威權就是妳啊」、「靠北三小 新威權強勢來襲」、「你就是新的威權，最會拒馬溝通的政府」、「政治清算開始 狗咬狗時代來臨」、「新威權就你啊 連台大校長都可以搞掉」、蔡英文臉書也有網友留言「卡管不是民進黨威權的代表作嗎？以前的政府都做不到的將政黨之爭的魔掌伸入校園」。

此外，促轉會被當地居民視為「嫌惡設施 」；昨日包括議員、里長等人帶著數十名居民拿著布條、標語，在促轉會大門口遞上陳情書，要求「未來只要陳抗就搬家！」 不滿促轉會設在此處，日後各種陳抗，將影響當地民眾安寧。

(中時電子報)