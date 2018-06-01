台中國際動畫影展徵件 號召動畫好手角逐

2018年06月01日 11:40 中時 盧金足

「2018 TIAF台中國際動畫影展」將於10月登場，其中深受全球動畫界高度注目的「短片徵件競賽」，今年祭出高達140萬元的總獎金，廣徵國內外動畫創作人才踴躍參賽，活動自4月開放徵件至目前為止，已吸引來自全球約60多個國家、逾800多部作品報名，收件期限至6月30日，邀請國內外動畫短片創作者及各級學校相關系所師生踴躍參加。

台中市影視發展基金會執行長林盈志表示，這屆短片競賽徵件除原有的「短片競賽」與「學生短片競賽」兩項組別外，還增設「台灣短片」與「台灣學生短片」兩組別，鼓勵國內青年動畫人才與團隊創作，進一步增進國內優秀動畫作品進入觀摩影展與國際交流平台的機會。

今年動畫影展首度試辦「短片提案獎」，鼓勵籌備中的動畫短片製作案參與，希望支持台灣新銳動畫導演畢業後持續創作具藝術性、獨創性及個人風格的短片。作品完成後將於台中國際動畫影展放映，也將推介至海外動畫影展，提升台灣動畫原創作品的國際能見度。

今年「短片競賽」組維持首獎50萬元高額獎金，「提案獎」首獎獎金20萬元，希望為優秀得獎者提供短片製作的第一桶金，發揮高質感創作力，完成帶有個人觀點、獨具創意的作品。

台中市影視發展基金會表示，目前共有來自全球超過800多部作品報名參賽，不僅題材多元，技術與媒材更是創新吸晴，持續邀請有志參賽的國內外動畫創作者把握最後一個月報名期限，踴躍參與國際動畫盛會，與全球創作好手同台切磋競技。

(中時 )