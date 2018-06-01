硬幹讓立委遴選法官？ 司法院澄清：國是會議決議

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司法院遭質疑不顧外界反彈，修法將終審法官改為特任官，且讓立委遴選法官，司法院召開記者會指出，修法完全依據去年4月司法國是會議的決議，由立委、審辯學界及社會公正人士組成遴選委員，挑選終審法官後再報請總統任命。

此外，為了解決色法官性騷擾再審輕判的爭議，司法院也修法未來職務法庭將採二審制，並由外界人士2名和職業法官3人共組合議庭，審理法官懲戒案件，讓職務法庭判決更具多元觀點，提升職務法庭公信力。

司改國是會議原本決議，最高法院及最高行政法院法官未來將精簡為14人、7人，且由總統任命，終審法官為特任官，且沒有任期限制，僅規範70歲後須停止審案，也於遭批評是「政治任命」，且蔡英文總統也反對，因此對選任方式進行變更。

去年4月24日國是會議決議，未來終審法官的選任由司法院院長提出應選名額2倍人選，交由遴選委員會挑選後由總統任命，委員會成員包括立法委員、法官、檢察官、律師及學者及公正人士，司法院也依此決議昨日修法通過，由行政院會銜送交立法院審議。

至於訴訟金字塔制度未來立法院如果修法通過後，須在5年內實施終審人事改革，也就是終審法院須消化完積案後才能進行法官裁減，但由於終審法院確定要實施大法庭制度，未來終審大法庭與小法庭間案件更多，金字塔制度能否順利實施有待觀察。

(中時 )

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