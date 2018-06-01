超狂！93歲「蜘蛛嬤」爬4樓頂拉水管　驚悚垂降

2018年06月01日 11:48 中時 張穎齊

超強阿嬤！今（1）日清晨6時許，基隆市1名住在崇法街4樓的花李姓阿嬤（93歲），因為一早出門後忘了帶鑰匙，將自己反鎖在門外，怎料卻突發奇想，到頂樓拉著水管，仿效「蜘蛛人」的方式想要垂降到4樓陽台，但卻在到達3、4樓間的遮雨棚時，沒有力氣翻進陽台，警消獲報後趕緊到場協助，將花李阿嬤抱進陽台，化險為夷。

臉書社團「基隆人大小事」今（1）日上午9時許，PO出一段驚悚影片，只見年事已高的花李阿嬤，從4樓上方頂樓拿著黃色水管，想要垂降到自家4樓陽台，但後來卻在抵達3、4樓間的遮雨棚上時，阿嬤已無力氣翻進4樓陽台內，鄰居見狀後，嚇得趕緊報案求援。

消防隊到場後立刻架梯，展開「救援阿嬤行動」，所幸訓練有素的消防員，也成功將阿嬤抱上4樓陽台內，順利救出，發現阿嬤手部有多處擦傷，可能是在垂降過程中刮到玻璃，隨即被送往衛生福利部基隆醫院治療。

影片PO出後，也引發民眾熱議，紛紛留言驚呼「超級阿嬤！」、「93歲還可以攀爬！真是好體力啦！」、「93歲？比我這39歲還強」，蕭姓女網友說「天哪！太危險了啦！還好沒事，若摔倒怎麼辦，重點是阿嬤太強了，93歲能這樣爬高爬低，還好平安」還有沈姓鎖匠則表示：「幫我跟阿嬤說以後開鎖找我免費幫他處理！」

(中時 )