草根民調：過半民眾認為「拔管」妨害大學自治

2018年06月01日 11:45 旺報 簡立欣

台大校長人事案延燒5個月，還搞掉兩位教育部長，一般民眾觀感如何？草根影響力文教基金會1日公布調查結果，過半數民眾認為「拔管」嚴重妨害大學自治，近半數認為教育部此次拔管將引起國內高教人才出走潮，顯示民眾對於政府處理拔管事件很不滿意。

調查結果發現，關於管中閔獨董爭議是否足以構成教育部不發聘書的合法理由，不同意和無意見的民眾都占43%，遠高於同意的13%；教育部表示「校長遴選非大學自治核心領域」的說法，以及教育部認為「對國立大學校長有直接聘任權，並沒有侵害大學自治疑慮」的說法，都有5成以上受訪者表示不同意，各僅不到一成表示認同。

52.2%民眾認為教育部「拔管」嚴重妨害大學自治，不同意的僅8%；49.8%民眾認為教育部此次拔管將引起國內高教人才出走潮，高於不同意的13.9%；是否同意政府進一步徹查台大擔任獨董的140位教授，降為34.6%，不同意的升高為18%；至於教育部發文各大學要求說明教授赴大陸學術交流有無違法兼職，此舉是否影響學術自由，49.1%民眾表示同意，僅11.5%不同意。

問到此次爭議是否重創台大形象，47.6%民眾表示同意，13.3%不同意；至於是否重創政府形象，更有高達64.4%民眾表示同意，僅5.7%不同意；47.3%受訪者不贊成教育部「拔管」判決，高於贊成的10.3%。

交叉分析發現，男性（66.7%）比女性（62.3%）更認為此次台大校長爭議重創政府形象；男性（52%）也比女性（42.6%）更不贊成教育部「拔管」判決。

若以年齡層來看，所有年齡都有超過6成認為拔管重傷政府形象，但年紀愈大愈是如此；同時年紀愈大愈不贊成教育部拔管判決，18-29歲有41%不贊成，50歲以上更高達55.8%不贊成。

居住地區也影響受訪者對拔管看法，愈北愈反對：北北基有53.4%不贊成教育部判決，高屏只剩下39.9%。

政治傾向上，54.9%偏藍受訪者、43.2%偏綠受訪者、46.3%無特定政黨傾向受訪者認為此次爭議已重創台大形象；高達81.5%偏藍受訪者認為拔管重創政府形象，無特定政黨傾向受訪者有62.3%，但即使是偏綠受訪者也近半有49.6%認為政府形象重創。70.9%偏藍受訪者、44.3%無特定政黨傾向受訪者、27.2%偏綠受訪者不贊成教育部拔管判決。

該調查是草根影響力文教基金會委託波仕特線上市調網，於5月11日至18日訪問調查1100位18歲以上民眾對拔管事件看法，95%信心水準下抽樣誤差於正負2.95%內。

(旺報 )