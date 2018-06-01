水果價崩？徐國勇：去掉「格外品」助回穩

2018年06月01日 11:55 中時 林欣儀

水果價格崩盤？行政院長賴清德1日到台中參加水利署舉辦的水利節慶祝活動，針對南部地區「果賤傷農」的情況，行政院發言人徐國勇特別說明，他強調，農委會以較好價格收購「格外品」(指市場規格之外的農產品)，台北果菜市場的香蕉批發價1日從11.9元起跳，也呼籲中盤商不要拿格外品的價格去批評水果價格。

徐國勇舉香蕉為例，他說，香蕉可分成極品、優良品或格外品等不同等級，若格外品進入市場，將使得香蕉市場價格往下拉，為解決此問題，農委會5月31日啟動格外品收購機制，以較優價格約收購2千噸香蕉格外品，確實幫助市場價回穩。

徐國勇說，上午特別關注台北果菜市場香蕉交易價格，成交價從11.9元起跳，而外銷價格至少也都在12元以上，有的甚至達到16、20塊錢，顯示將格外品化掉後，就不會再擾亂市場價格。

徐國勇並向中盤商喊話，他說，中盤商千萬不要用格外品的價格去批評、比較一般水果價格，這樣的做法會傷及果農，對果農很不公平。

而針對夏季用電是否會受影響？徐國勇也像廠商喊話，他強調，夏季供電一定是百分百、不會有打折的問題，但也盼透過多元創電等方式增加供電，另希望民眾能智慧節能，比如將一般燈泡改為LED燈泡，可達到省電效能。

徐國勇並指出，最近因經濟景氣不錯、用電量揚升，再加上梅雨季遲遲沒來導致天氣熱等因素，才使得用電量大增，而電廠在端午節前都有機組進行維修中，導致發電緊了些，但不會有缺電問題，備載電量也都維持在3％。

(中時 )