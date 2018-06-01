水果價崩？徐國勇：去掉「格外品」助回穩

行政院長賴清德(右)上午參加水利節慶祝活動，對媒體詢問水果價格、前副總統呂秀蓮退黨等問題，賴未正面回應。(林欣儀攝)

友善列印
中時

水果價格崩盤？行政院長賴清德1日到台中參加水利署舉辦的水利節慶祝活動，針對南部地區「果賤傷農」的情況，行政院發言人徐國勇特別說明，他強調，農委會以較好價格收購「格外品」(指市場規格之外的農產品)，台北果菜市場的香蕉批發價1日從11.9元起跳，也呼籲中盤商不要拿格外品的價格去批評水果價格。

徐國勇舉香蕉為例，他說，香蕉可分成極品、優良品或格外品等不同等級，若格外品進入市場，將使得香蕉市場價格往下拉，為解決此問題，農委會5月31日啟動格外品收購機制，以較優價格約收購2千噸香蕉格外品，確實幫助市場價回穩。

徐國勇說，上午特別關注台北果菜市場香蕉交易價格，成交價從11.9元起跳，而外銷價格至少也都在12元以上，有的甚至達到16、20塊錢，顯示將格外品化掉後，就不會再擾亂市場價格。

徐國勇並向中盤商喊話，他說，中盤商千萬不要用格外品的價格去批評、比較一般水果價格，這樣的做法會傷及果農，對果農很不公平。

而針對夏季用電是否會受影響？徐國勇也像廠商喊話，他強調，夏季供電一定是百分百、不會有打折的問題，但也盼透過多元創電等方式增加供電，另希望民眾能智慧節能，比如將一般燈泡改為LED燈泡，可達到省電效能。

徐國勇並指出，最近因經濟景氣不錯、用電量揚升，再加上梅雨季遲遲沒來導致天氣熱等因素，才使得用電量大增，而電廠在端午節前都有機組進行維修中，導致發電緊了些，但不會有缺電問題，備載電量也都維持在3％。

(中時 )

姚文智拋單身補助 柯P疑惑：奇怪… 《全台最速報》國民黨南北強棒！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。