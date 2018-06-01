新北警攜手遊戲產業　夢幻主角守護新北市民！

2018年06月01日 12:02 中時 葉書宏

新北市政府警察局首次結合遊戲產業，透過「幻想三國誌5」虛擬人物代言，宣導「反毒」、「反詐欺」、「反霸凌」、「反性侵（騷擾）」。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局首次結合遊戲產業，透過「幻想三國誌5」虛擬人物代言，宣導「反毒」、「反詐欺」、「反霸凌」、「反性侵（騷擾）」。（葉書宏翻攝）

青春專案開跑！新北市政府警察局首次結合遊戲產業，產官跨界合作，找上台灣本土知名遊戲公司宇峻奧汀，以公益聯名合作的方式，讓生硬、嚴肅的警政宣導，透過「幻想三國誌5」虛擬人物代言，透過遊戲主角個性化的宣傳，對應當前新北市政府警察局重要政策的四大主軸「反毒」、「反詐欺」、「反霸凌」、「反性侵（騷擾）」。

由戰爭孤兒男主角嚴朔、醫術世家女主角慕容妍代言，反霸凌由常山趙子龍及可愛的計蒙擔綱，反詐騙由三國兩大軍師孔明和司馬懿領銜，反性侵則是由霸氣的夜穹音和講話一針見血的殊臣出馬宣導，搭配創意十足的宣傳標語，相信民眾看到海報文宣，會有耳目一新的感覺。

新北市政府警察局表示，此次與宇峻奧汀公司旗下知名遊戲IP「幻想三國誌5」的合作，除了海報文宣的釋出之外，也規劃有大專校園快閃活動，現場將會有配合這次活動特別製作的神秘宣導小物，請有興趣的朋友請千萬不要錯過。記者會現場也由星賞娛樂股份有限公司的模特兒化身主角一起打擊犯罪，守護民眾。

希望藉由這次活動，引起年輕朋友對「反毒」、「反詐欺」、「反霸凌」、「反性侵（騷擾）」等議題的關注，更能和「幻想三國誌5」的主角一樣，打動民眾的心，帶給民眾「感動」，讓生硬、制式的宣導變的有感。

新北市政府警察局長胡木源表示：「安全，是我們新北市政府警察局全體同仁對所有市民的承諾和初衷，和遊戲主角努力守護世間和平一樣。」

新北市政府警察局提醒，民眾可以在臉書官方粉絲團「新北警好讚」和持續關注追蹤相關的治安、交通以及警政服務的訊息，同時也會在「新北警好讚」陸續發表與「幻想三國誌5」的官方網站發佈各項活動訊息，請市民朋友和粉絲們不要錯過。

(中時 )