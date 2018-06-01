竹縣長人選難產 林為洲堅持全民調初選

友善列印
中時

國民黨中常會撤銷原先新竹縣長選舉全民調決定人選的決議，讓有意參選的國民黨立委林為洲直呼「被做掉了」。林為洲今天舉行記者會表示，他仍然堅持全民調初選，「黨中央不做我自己做」，如果民調結果他輸了，會擔任輔選人角色，但如果他民調勝出，會盡一切力量爭取國民黨提名，也不排除脫黨參選。

林為洲說，去年10月通過提名辦法後，他就依照全民調的方向準備，透過廣告、民眾宣傳、爭取版面與曝光機會、加強專業形象論述說服全民。但今年3到4月第一次協調會前，他就感覺到氣氛很奇怪，有耳聞全民調機制可能會改變，其他候選人整天跑黨中央，找大老去喬，地方也有傳言誰要跟誰合作，喬好才有辦法。

林為洲說，5月8日第3次協調後還是沒有辦法協調出一人，會議主席曾永權就裁示做全民調初選，當天也選定了民調公司，結果拖到現在都沒有做民調，宣明智帶大老拜訪吳敦義後，就發生變化，用臨時動議提案的方式把原來適用全國的初選辦法更改，「那依照這個辦法準備的人不就變傻子嗎？」

林為洲表示，在這過程中地方對他有許多質疑，認為他不是客家人、質疑他「藍皮綠骨」，而且很少經營地方。林為洲說，如果不是客家人不會得到客家族群支持，為何他民調比較高？再說藍皮綠骨，他早在10年前就因為扁家貪瀆事件退出民進黨；而他身為立委，第一工作地點自然是立法院，他也利用假日回地方跑基層，「難道要質疑地方議員為何不來立法院聲援嗎？」

林為洲感嘆，全民調機制就是要解決因地方派系紛爭協調不成的作為，但國民黨現在卻反其道而行，竟說因為派系不認同全民調，所以要回歸派系。今天黨中央提名小組到新竹縣說要聽地方基層聲音，他沒被通知到場，也沒請他派人，讓特定人士請特定幹部表達意見，就要做出決定。

林為洲強調，他堅持的是制度，解決「喬文化」的問題，他會堅持全民調初選，到提名前尋求公正第三者做4次全民調，如果民調結果是他勝出，按照這樣的機制應該提名他，但如果他民調落敗，就不參選。媒體追問是否會脫黨參選？林為洲說，「這個都有可能」，後續會按民調，盡一切力量爭取國民黨提名。

(中時 )

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