吳音寧再爆補助家鄉22萬摸彩費 北農：符合規範

2018年06月01日 12:54 中時 吳堂靖

北農總經理吳音寧再爆圖利家鄉22萬元，北市議員陳重文1日舉行記者會，痛批吳用業務推廣費買電子產品、禮券，補助家鄉摸彩活動，根本是替轉戰議員的表哥黃盛祿綁樁，要求市場處及北農監察人嚴查，北農回應「符合規範，且身為重要產銷平台，有必要經常與全台產地維持良好關係」。

北市議員陳重文1日邀及北市產發局、北農董事、北農監察人等舉行記者會，他指出，吳去年6月上任迄今，用了22萬業務推廣費，補助溪州鄉公所老人會活動購買摸彩用品，今年5月中向北農索取相關資料卻一拖再拖，直至前兩天才發函回覆，但內容交代不清，質疑市場處、北農規避議會監督。

陳重文指出，北農5月28日回覆內容僅表示「相關支出程序皆符合公司規範」，經要求回覆細項支出後，30日北農才再回函澄清，指出因溪州鄉為北農蔬果重要供應地，因此去年補助溪州鄉2次農業、農民相關活動，合計22萬，今年則贈送禮品一批作為活動摸彩之用。

陳重文質疑，先前吳才被爆出將7噸殘貨送到表哥黃盛祿當鄉長的彰化溪州鄉，現在黃將轉戰彰化北斗區縣議員，「摸彩跟農業推廣關聯性何在？根本是花公帑為自家人綁樁！」

對此，北農發出聲明稿表示，去年實支262萬餘元，其中對溪州鄉贊助黑泥季等2次農業相關活動共22萬元，今年則贊助元宵節活動摸彩品，凡有助於農業推展的活動，若向北農申請經費補助，均會權衡活動宗旨做出考量，且北農作為重要的產銷平台，有必要經常與全台灣的產地維持良好關係。

根據「委託經營管理行政條約」規定，市場處因監督考核需要，北農不得拒絕，若限期未改善將按日給付5萬懲罰性違約金，對此市場處副處長陳庭輝表示，由於先前未規範業務費使用方式，且北農有回覆僅是內容不詳盡，今天將再要求北農提供詳業務費流向，否則予以開罰。

(中時 )