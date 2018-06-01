《全台最速報》國民黨南北強棒！侯友宜、韓國瑜高雄首度合體

2018年06月01日 12:12 中時電子報 綜合報導

◎國民黨南北強棒！侯友宜、韓國瑜高雄首度合體

北神探、南菜販首度合體從基層市場開始！國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜1日合體造勢，首站選在高雄市區國民市場，兩人抵達時被熱情民眾簇擁，一度發生推擠，短短10多公尺路走了近5分鐘才順利進場，藍營基層豎起大拇指，興奮表示「這情景很久沒見過了！」

◎吳音寧再爆圖利家鄉22萬 議員批「幫民進黨綁樁」

北農總經理吳音寧風波不斷，再爆出自去年上任至今圖利老家溪州家鄉共22萬元，北市議員陳重文1日以「古有南郡王今有吳音寧」為題舉行記者會，質疑吳音寧用公款替表哥綁樁，要求台北市場處及北農監察人徹底嚴查。

◎台日觀光高峰論壇今登場 擴大台日觀光市場

「第11屆台日觀光高峰論壇」1日在台中登場，吸引近300名台日觀光業者及官方代表參與盛會。受邀出席的市長林佳龍表示，今年主題為「邁向更加擴大的雙向交流」，不管是中央、地方政府或業者、民間團體，從台中出發，全面啟動，嘉惠兩國觀光市場，台中將舉辦花博，已有不少與會日本友人年底要組團前來，有信心花博的美好價值，能讓日本及全世界的賓客有全新感官饗宴。

◎全興工業區塑膠倉庫火警 大火狂燒８小時無人傷亡

彰化縣伸港鄉全興工業區堆放塑膠粒倉庫在１日深夜11點58分傳出火警，塑膠粒噴出，熊熊烈焰狂燃，宛如火山爆發，還不斷傳出爆炸聲響，500坪廠房陷入火海，火勢一發布收拾，火焰沖天，照亮半邊天際，彰化縣消防局出動上百打火兄弟奮戰，大火狂燒8小時，直到上午7點53分才撲滅。

(中時電子報)