獅子會認養捐款4500萬 玉井國中專科大樓落成

2年前台南市「206大地震」造成多棟大樓、民宅和校舍倒塌，國際獅子會台灣總會捐贈4500萬元認養玉井國中專科大樓重建工程，今（1）日正式落成啟用，台南市代理市長李孟諺、民進黨市黨部主委顏純左參加啟用典禮，盼望提供學子優質受學環境。（李其樺攝）

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2年前台南市「206大地震」造成多棟大樓、民宅和校舍倒塌，國際獅子會台灣總會捐贈4500萬元認養玉井國中專科大樓重建工程，今（1）日正式落成啟用，台南市代理市長李孟諺、民進黨市黨部主委顏純左參加啟用典禮，盼望提供學子優質受學環境。（李其樺攝）
2年前台南市「206大地震」造成多棟大樓、民宅和校舍倒塌，國際獅子會台灣總會捐贈4500萬元認養玉井國中專科大樓重建工程，今（1）日正式落成啟用，台南市代理市長李孟諺、民進黨市黨部主委顏純左參加啟用典禮，盼望提供學子優質受學環境。（李其樺攝）

2年前台南市「206大地震」造成多棟大樓、民宅和校舍倒塌，國際獅子會台灣總會捐贈4500萬元認養玉井國中專科大樓重建工程，今（1）日正式落成啟用，台南市代理市長李孟諺、民進黨市黨部主委顏純左參加啟用典禮，盼望提供學子優質受學環境。

李孟諺表示，2年前206大地震造成台南4棟大樓倒塌，900多戶民宅嚴重龜裂、毀損，100多戶民宅須要拆除重建，另有1000戶位於安南、新市區民宅因為土壤液化造成嚴重下陷，亟須補強。學校方面也有20幾所校舍需要拆除或補強。

李孟諺指出，台南市政府共投入60億元針對60餘棟校舍做重建和補強工程，感謝蔡英文總統上任後，教育部對於地方受損嚴重的校舍能夠全力支持和補助。也感謝獅子會認養玉井國中專科大樓重建工作，讓更多學子能在安全優質的環境下學習成長，將來學子長大成人後，能效法獅子會先進，對社會有所付出奉獻。

(中時 )

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