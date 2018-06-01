林口世大運社宅7／2申請 1房租金最低5500元

2018年06月01日 12:28 中時 譚宇哲

內政部長葉俊榮和世大運滑輪溜冰金牌選手陳映竹共同張貼招租公告。（譚宇哲攝）

林口世大運選手村社會住宅將於7月2日起受理申請，共有2500戶、1至4房型選擇，每月租金皆為市面行情的8折以下，個人套房最低5500元，4房型不超過2萬元，預計首批申請民眾可於11月入住。

世大運選手村社會住宅提供3408戶住宅單元及82戶商店設施，除部分用作國際青年創業聚落、公益、教育使用外，其餘2500戶對外出租，成為有史以來出租戶數最多的社會住宅；內政部1日上午在林口世大運社宅舉行公告出租記者會，內政部長葉俊榮和世大運滑輪溜冰金牌選手陳映竹共同張貼招租公告。

葉俊榮表示，林口社會宅的特色是高品質、低租金，還有「4多」，多戶數、多房型、多申請類型和多內涵，房型有1到4房，希望協助小家庭、單身青年、經濟與社會弱勢者等多元居住及生活需求。

內政部指出，1房型有396戶、2房型726戶、3房型1057戶，4房型321戶，租金含管理費，依申請者身分、房型及坪數而有不同。

另外，申請對象分為優先戶、睦鄰戶、原住民戶、新婚或育幼戶、警消戶及一般戶6大類，其中30%、750戶提供給懷有第3胎及經濟或社會弱勢者的優先戶；48%、1200戶提供給一般戶，優先戶採評點制，依評定點數排定選屋順序，其他身分仍採抽籤制。

林口社會宅7月2日至8月15日受理申請，申請條件包括年滿20歲、設籍新北市或未在新北市設籍但在新北市、台北市、基隆市或桃園市就學、就業者；1房型限1口以上，2房型限2口以上，以此類推，另家庭成員均無位於新北市、台北市、基隆市或桃園市的自有住宅、家庭年收入在新北市50％分位點以下（118萬元以下）且平均每人每月5萬348元以下等，相關出租資訊可上內政部營建署及新北勢城鄉局網站查詢。

(中時 )