台鐵開放訂購端午車票　花東按例秒殺

2018年06月01日 12:22 中時 陳祐誠

台鐵今日凌晨零時起開放訂購端午節連假車票，截至上午9時，完成21萬5256張車票訂票作業，熱門時段台北往高雄、花東地區的長途自強號，按往例秒殺；台鐵表示，6月3日上午9點，會再釋出一些車票供民眾訂購。

台鐵表示，東部幹線部分，6月15日下午5點至16日下午4點台北往花東方向，以及6月18日上午11點至19日上午8點花東往台北方向，長途自強號座位均已售完。

西部幹線6月15日下午5點至6月19日中午12時點台北往高雄方向，以及6月18日下午1點以後長途自強號座位，同樣售完。至於南迴線高雄往返台東，長途自強號各車次尚有零星座位。其餘日期和時段，東、西幹線及南迴線各車次都還有座位。

台鐵統計，今日凌晨零時起開放全線電話語音、網路及超商訂票，截至今日上午9時，完成12萬5930筆、21萬5256張訂票，乘客須於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局、便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於6月3日上午9時重新釋出。

台鐵也說明加開北花對號區間快車預訂概況，6月16日、17日台北往羅東、花蓮座位，以及6月18日花蓮往台北座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位，因旅客隨時有退、換票，詳細餘票情形，可參考台鐵局訂票網頁。

為增加花東地區疏運運能，6月15日、16日及18日加開東線4班實名制列車，訂於6月7日6時起，開放身份證U、V開頭字號，還有3月1日前設籍花東縣民網路訂票，民眾務必備齊身分證明文件，2日內到台鐵各電腦連線售票站取票，不開放網路付款、超商、郵局及對號列車自動售票機取票。如有售剩車票，開車前一天開放一般民眾現場臨櫃購票。

(中時 )