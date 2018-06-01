水果價格崩落 嘉義縣議員批政府罔顧農民生計

2018年06月01日 13:47 中時 廖素慧

縣議員林于玲、詹宛臻、詹黃素蓮拿出鳳梨、香蕉促縣府有效促銷。（廖素慧攝）

香蕉、鳳梨價格直直落，農民叫苦連天，中央官員卻不以為然，嘉義縣議員詹宛臻、林于玲、詹黃素蓮等議員1日質詢縣府有無因應對策，農民更是載運鳳梨、香蕉送給議員們品嘗甜美的水果卻是苦澀的賤價，教農民情何以堪？

南台灣香蕉收購價格崩盤，果價傷農，但農糧署官員卻駁斥指出，目前香蕉產地價格每公斤6元是夏季正常價格，國民黨籍議員李國勝、林于玲、詹黃素蓮、詹宛臻、吳思蓉聯合質詢，抨擊民進黨執政沒有照顧農民。

詹宛臻說，缺水問題嚴重，二期農民繼續耕種，此外，農產品價格不好，縣府有因應的對策嗎？

林于玲說，鳳梨盛產，價格比往年跌落數倍，幾近20年來的谷底，農民的心在淌血，辛苦耕種卻賺不到合理的收入，政府竟視若無睹，教農民生計怎麼辦？嘉義縣是農業縣，縣府能放任如此下去嗎？政府應有效促銷，以減少農民的損失。

詹黃素蓮表示，香蕉、鳳梨價格跌跌不休，農民快沒飯吃，欲哭無淚了，縣府應儘速擬出挽救之道。吳思蓉更嗆縣府歷經多位農業處長，現任的林處長最沒肩膀，不扛責任。

農業處長林良懋表示，水果價格、產量等農業政策問題，非嘉義縣單一的問題，香蕉、鳳梨的產量最多的是屏東、台南、高雄，此權責在於農糧署。

縣長張花冠表示，大陸對台灣水果的採購量已轉向其他國家，不僅是鳳梨、香蕉，接下來還有更多水果會有類似情形，雖然不斷研發水果加工品，但水果產量太多仍消化不了，這是整體台灣農業政策的問題，並非縣府之力能妥善處理解決，目前縣府擬向日本、韓國促銷台灣的熱帶水果。

(中時 )