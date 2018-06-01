AIT新館12日揭幕 卜睿哲：美應派部長級官員訪臺

2018年06月01日 12:29 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）報導，當全球都在關注、美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）的世紀會面將於本月12日召開時，同一天也是美國在臺協會（AIT）在內湖新館的揭幕儀式，美媒指出，在籌備川金會的同時，川普政府還得傷腦筋，在《臺灣旅行法》生效之後，是否派高階官員赴臺。對此，前美國在臺協會主席卜睿哲（Richard Bush）表示，他希望美方能藉此表達對大陸的抗議，派遣部長級人物赴臺，明表美國的態度和立場。

有媒體指出，打從在臺協會新館確定落成典禮時間起，白宮（White House）據傳不斷收到大陸方面的壓力，指稱「無論美國派出參加典禮的代表團中，包括高層官員，或甚至有內閣成員在內，必定會引起北京的憤怒和不滿。」

美國前駐聯合國大使、現任白宮國安顧問波頓。（圖/美聯社）

卜睿哲日前在華府布魯金斯學會（Brookings Institution）受訪時表示，「我們應該派部長，去參加美國在臺協會新館儀式，再看看情況會如何。我們在與臺灣的軍事關係和經濟關係方面，都還有許多事情可以做。」

美國在台協會位於內湖的新館區即將於本月揭幕使用。（圖/中央社）

對此觀點，戰略與國際研究中心葛萊儀（Bonnie Glaser）亦表達贊同，她認為，「近來大陸近來對臺灣的各種恫嚇與壓迫，必須受到國際社會公開指責，美國派出部長級官員訪臺，慶祝美國在臺協會新大樓落成，正可以藉此釋出信號，表明美國與臺灣的關係具有持久性。」

事實上，自從《臺灣旅行法》生效後，外界就一直在揣測可能來訪的名單，包含白宮國安顧問波頓（John Bolton）、運輸部長趙小蘭等都曾登上名單，對於來訪的貴賓，美國在台協會可說是保密到家；但也可能有另一種現象，即是美國在對岸不斷施加的壓力下，恐怕將不會有現任的部長和將領來訪。

(中時電子報)