NBA》史密斯鬧烏龍 泰隆盧：他以為領先1分

詹姆斯怎麼也無法理解J.R.史密斯的烏龍行為。(美聯社)

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中時電子報

明明正規賽最後關頭搶下進攻籃板，也有時間執行最後一擊，騎士J.R史密斯卻鬧出堪稱總冠軍賽史上最誇張「烏龍」，更賠上輸球代價，騎士總教練泰隆盧賽後替所有人解惑，「史密斯以為比賽結束了，他誤以為我們還領先1分！」

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老實講，以史密斯的「神經刀」個性，發生這種烏龍並不意外，當時正規賽還剩4秒，他奮勇搶下進攻籃板，竟然一股腦把球往外帶，直接無視一旁的詹姆斯拚命示意要他出手，甚至想喊暫停，可是史密斯擺明根本不知道怎麼了。

就連勇士總教練科爾賽後也大喊幸運，「這讓我想起一場球賽，畢竟我也是死忠的籃球迷，獨行俠後衛德瑞克哈波獨自運球把比賽時間耗盡，我想這場比賽是我們走運！」確實假如當時史密斯選擇出手，勇士有可能就此吞敗。

不少NBA球星也在推特上，發表對於史密斯烏龍的看法，獨行俠前鋒諾維茲基說：「他是不是以為他們領先1分啊！」不過還是七六人中鋒恩比德比較酸，「看來史密斯真的很想從我手中奪走『五大冏』MVP頭銜吧！」

比起怪罪史密斯的烏龍，泰隆盧反而更在意正規賽最後36.4秒的改判，「詹姆斯當時站在進攻免責區外，結果裁判改判阻擋犯規，這是過去從未發生的，特別是總冠軍賽，當我們努力打球、疲於奔命，這樣吹是不對的。」

(中時電子報)

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