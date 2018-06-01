科技部5年投入160億 打造國家AI雲端平台

2018年06月01日 13:01 旺報 李侑珊

科技部5年投入160億，結合台灣大哥大、華碩、廣達，推動國家實驗研究院高速網路與計算中心（國網中心）執行的「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統（簡稱AI雲端平台）建置案」，並將於12月完成台灣第一個自研自製AI雲端平台。

科技部部長陳良基今（1）日邀請台灣大哥大董事長蔡明忠、華碩董事長施崇棠及廣達董事長林百里，共同舉行AI雲端平台建置誓師儀式。

陳良基表示，AI將改變各行各業，發展AI不只要有雲端，還要有物聯網的成立，以找出AI的行為模式，期待透過4年50億打造的運算平台，可提供高速運算環境。

科技部以前瞻基礎建設計畫經費5年編列160億的「小國大戰略」，其中建構AI主機部分，並將以以4年共50億元經費，有效整合國內資源，提供大規模共用、共享的高速運算環境，讓產業與學研界能專注於深度學習與大數據分析的技術發展與應用開發，並孕育AI技術服務公司，形成區域創新生態體。

科技部表示，由國研院國網中心執行的「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲系統建置案」，由廣達、華碩及台灣大哥大3家公司以11億元得標，該平台總效能將達7PFLOPS、儲存容量達50PB的整合主機。該平台將在8月完成AI機房的基礎配置，9月完成計算主機硬體建置，10月完成軟體佈建，12月完成系統測試。

林百里表示，現在已沒有人不懂Windows系統，因此發展AI科技已是必然的趨勢，而科技部與國研院打造AI雲端平台，可見政府對AI科技的重視，產業的積極投入，也代表國內產官學界對於發展AI技術要團結，致力將AI建置成服務型產業；至於科技部大力推動AI，讓台灣科技經濟邁向AI時代，並且本次計畫所有主機都是台灣製造，即呈現「今天是邁向AI的一大步」。

施崇棠則指出，發展AI技術不只需要上中下整合，即從最底層的大數據、中層的資安管理，到最上層的AI科技運用，為協同整合發展AI平台，需要產官學界共同努力，一起用國家隊的力量打世界盃。

蔡明忠則說，目前在該集團中，富邦產險中有6成理賠是透過AI系統處理，而台哥大語音客服加值服務也同樣使用到AI技術，未來將致力提供最低廉成本的運算及儲存的環境。

(旺報 )