北市債務剩948億 柯P：創民選首長最高還債記錄

2018年06月01日 13:00 中時 張潼

台北市長柯文哲在臉書PO文，宣布北市從今天起脫離千億債務俱樂部。他細數這幾年還債狀況，並強調，這雖是方自治史上民選首長的最高還債紀錄，但「其實我們只是每天認真工作，該做的做，不該做的不要做，到年底就會發現剩下很多錢。

柯文哲表示，他剛上任時，接下了1468億元的債務，過了3年半還了約520億元，讓債務減至948億元，人均負債從上任時的5.4萬，下降至3.5萬，日後加上世大運結餘款之後，大概還可以還到540億元。

柯強調，這是地方自治史上民選首長的最高還債紀錄，但其實我們只是每天認真工作，該做的做，不該做的不要做，到年底就會發現剩下很多錢。

他說，就像追加預算，以前都沒在控管，現在通通要進市長室專案報告，後來幾乎沒什麼在追加。世大運開閉幕我們花3.6億，8年前同一個場地的聽奧花了5.4億，世大運的規模還是聽奧的好幾倍。

最後柯文哲表示，這幾年我們每天操、每天盯，消耗預算的毛病也少了。現在債務還了，效率提高了，我們也有更多的財力解決問題，像市場改建、公辦都更、東區門戶計畫等等，現在都有足夠的財力進行，「我們改變的現在，是下一代的未來。一個負責任的政府，不應該債留子孫，這就是4年下來臺北市政府所秉持的信念。」

PO文一出，底下諸多網友一片讚聲，不過，先前也有不少議員質疑，柯文哲之所以能夠還債，是因這幾年稅收提高，且北市府並無重大公共建設支出，不是真的還債能力佳。

(中時 )