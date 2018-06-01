辜負政府美意　浮洲合宜住宅隔「套房」出租

2018年06月01日 13:17 中時 葉書宏

新北市議員黃俊哲接獲民眾檢舉，浮洲合宜宅內某住戶擅自將房屋變更為多間套房，企圖出租牟利。（黃俊哲辦公室提供）

新北市議員黃俊哲接獲民眾檢舉，浮洲合宜宅內某住戶擅自將房屋變更為多間套房，企圖出租牟利。（黃俊哲辦公室提供）

新北市議員黃俊哲接獲民眾檢舉，浮洲合宜宅內某住戶擅自將房屋變更為多間套房，企圖出租牟利。（黃俊哲辦公室提供）

政府為降低無自有住宅的民眾負擔推出合宜住宅，以低於市價的價格銷售，新北市議員黃俊哲接獲民眾檢舉，浮洲合宜宅內某住戶擅自將房屋變更為多間套房，企圖出租牟利，他痛批「如此作法辜負政府美意！」對此，新北市工務局表示，是否違反規定，須交由營建署認定，將行文給營建署後續處理。

黃俊哲接獲民眾檢舉，浮洲合宜住宅內某住戶將其所有房屋不當裝修成多間套房，恐危害建築物整體結構，嚴重影響到其他住戶的居住安全。

黃俊哲指出，將要求新北市政府工務局立即針對該房屋查核，另外對於合宜住宅設立目的，遭受有心人士的濫用及牟利，要求中央及市府有關機關立即檢討並遏制，讓真正有需要的民眾申請合宜住宅，保障居住正義。

工務局表示，該住戶違反室內裝修部分，會依建築法要求屋主提出改善；至於合宜住宅為內政部營建署主辦的業務，營建署才是主管機關，不同於一般社區，能不能隔小套房出租，營建署當初有訂定承購條件、合約，屋主是否有違反規定，則須交由營建署認定，將行文給營建署後續處理。

(中時 )