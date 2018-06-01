華航工會推桃市長人選 持續為空服員爭權益

2018年06月01日 13:03 中時 蔡依珍

桃園市空服員職業工會高喊「華航打壓工人、政府無能為力、華航白色恐怖、言論自由已死」。（蔡依珍攝）

勞動局勞資關係科長馮飛燿代表出面，強調市府當然保障勞工權益。（蔡依珍攝）

桃園市空服員職業工會常務理事張書元因在臉書公開薪資單、不願刪文，遭記2申誡，1日在工會幹部聲援下到桃市府前陳情，直斥華航打壓言論自由，說真話的工人被華航惡意追殺、威嚇解僱，全公司籠罩在白色恐怖之中，數度要求自詡和勞工站在同一陣線的桃園市政府表態，勞動局勞資關係科長馮飛燿代表出面，強調市府當然保障勞工權益，針對勞動部裁決期間員工就被華航懲處2案，已開罰40萬元，絕無姑息，並呼籲華航遵守勞動部不當勞動行為裁決決定書、積極和勞方對話。

華航企業工會理事長劉惠宗說，2016年華航空服員罷工，隔年改革派幹部拿下華航企業工會，本來以為終於可以與公司對等協商、有效談判，沒想到華航不僅未履行罷工協議，甚至全面壓制工會活動、甚至打壓工人的言論自由，像是理事林馨怡、朱良駿擔任「運輸業工時大體檢」記者會主持人、發言人，竟遭華航解僱、或1大過2小過；會員代表潘家洛捍衛職安爭取收餐戴手套，被轉任地勤；祕書長朱梅雪因發行工會刊物，遭人力處副總提告；他自己也因爭取年終獎金遭記1大過2小過。

劉惠宗說，民進黨成為執政黨後，將國民黨時期的白色恐佈軟性進化，高喊轉型正義、民主言論自由，實際卻是在箝制言論自由，董座、總經理成為政府的白手套，且情況比國民黨時期更烈。

工會要求桃市府站出來為勞工發聲，斥市府公權力低下、放任不管、只會做表面功夫，一度和代表接下陳情的勞資關係科長馮飛燿發生激烈口角，讓馮不經脫口3度怒斥：「你亂講話！」強調已對華航違反勞資爭議處理2案各開罰20萬元。

「我們完全不知道！」華航企業工會副祕書長黃慧甄說多次想了解勞檢和相關調查進度，甚至親自拜會，卻都被告知「不關你們的事」，希望未來裁罰公文也要副本給工會。

黃慧甄也提到華航企業工會決議推派祕書長朱梅雪參選年底桃園市長選舉，經費由工會勞工運動費預算480萬元支出，坦言工會有1萬名會員，無法昭告周知，但在5月31日的會員代表大會臨時提案，獲得近9成的會員代表壓倒性贊同，希望透過工人參政突破勞資困境，強調競選是團隊、不是個人的事，核心價值是為會員、勞工爭取權益，會持續透過勞教等場合向會員溝通，至於朱梅雪相關競選政見、團隊以及宣布記者會，將待內部討論後，盡快對外說明。

(中時 )