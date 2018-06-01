段宜康酸呂秀蓮邊緣人 網友看不下去轟「靠北三小」！

民進黨立委段宜康認為外界把呂秀蓮退黨講民進黨分裂，是嚴重了，呂秀蓮本來就是政黨的邊緣人。(中時資料照片)

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中時電子報
/整理報導

前副總統呂秀蓮昨晚結束訪問馬來西亞返台時在機場表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。民進黨立委段宜康認為外界把呂秀蓮退黨講民進黨分裂，是嚴重了，呂秀蓮本來就是政黨的邊緣人。段宜康如此言論，引來網友砲轟「靠杯三小」！更有網友直言「呂秀蓮至少還能當副總統，你段宜康只能發廢文」，還有網友說「支持段宜康=支持姚文智=支持民進黨」！

段宜康於臉書表示，外界聯想呂秀蓮退黨是民進黨分裂過於言重了，呂秀蓮本來就是政黨邊緣人，就算就任副總統時，得到的支持也有限。「政治上有好聚，但絕沒有好散，離開的人不大駡你狼心狗肺一頓，怎麼會有分手的理由」？

段宜康的發言，引發網友砲轟要段「有本事不要待在不分區」，「人家邊緣至少還能當副總統，不像你自己其實邊緣到個極致，只能發個廢文」、「王世堅都跳海了，你的曲棍球呢」？批踢踢網友轟「煩死了，是在靠北三小，吞曲棍球了沒啦」、「不贊同呂的部份言論，但做人格調就是比曲棍球高幾條街」、「支持段宜康=支持姚文智=支持民進黨」、「做人總比做畜牲好」、「靠杯三小，要不要吞曲棍球」。

貼心小編附上網友建議的曲棍球蛋炒飯：

【材　料】白飯220公克；熟青豆仁40公克；曲棍球3顆；蔥花20公克；雞蛋1顆。

【調 味 料】鹽 1/2茶匙；白胡椒粉 1/6茶匙。

【做　法】

1.蛋打散；曲棍球先煎香後剝碎備用。

2.熱鍋，倒入約2大匙油，放入蛋液快速攪散至蛋略凝固。

3.轉中火，放入白飯、青豆仁、曲棍球及蔥花，將飯翻炒至飯粒完全散開。

4.再加入鹽、白胡椒粉，持續以中火翻炒至飯粒鬆香均勻即可。

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

文章來源：段宜康臉書

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