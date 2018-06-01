法務部縱火男 公共危險重罪裁准羈押

2018年06月01日 13:09 中時 王己由

法務部昨日驚傳攻擊事件，54歲男子李坤成，在法務部丟擲裝有汽油的高粱酒瓶，當場被制伏逮補，檢察官複訊後聲請羈押，台北地方法院法官開庭審理，認為李雖有感現今台灣經濟情況不佳，對政府及法務部長的作為不滿，為凸顯他所認為政府執政無能情形才犯案，但所犯是公共危險重罪且有逃亡之虞，有羈押必要，1日裁准羈押。

法官認為，李經訊問後坦承犯行，可認定他涉犯刑法第173 條第3 項、第1 項的「放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪」罪嫌重大，所犯是法定本刑最輕7 年以上的重罪，若未來果因該罪經起訴及判刑，則未來量刑顯然不輕，經驗上被告可預期的重罪，也常伴隨高度逃亡可能性，以一般人趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，有相當理由認為被告有逃亡之虞。

審酌李因有感於現今台灣經濟情況不佳，對政府及法務部長的作為不滿，為凸顯他所認為政府執政無能情形，竟在法務部一樓大廳服務台前，先點燃汽油瓶外面的棉絮，再丟向服務台 前，於汽油瓶未燃燒成功後，再次丟擲另一瓶汽油瓶於服務台前，造成人心恐慌，危害公共利益與社會秩序甚鉅。

考量國家刑事司法權的有效行使及被告人身自由的保障後，認具保、責付、限制住居等較輕微的強制處分不足以替代羈押，不羈押顯難進行追訴、審判及執行，有羈押必要，應予羈押。

(中時 )