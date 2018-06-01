NBA》引爆衝突？李文斯頓喊冤：沒有不尊重

當雙方爆發衝突，詹姆斯卻在一旁看戲！(美聯社)

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中時電子報

明明比賽勝負已定，勇士替補後衛李文斯頓卻在勇士最後一波進攻出手投籃，直接引爆騎士中鋒崔斯坦湯普生不滿，更跟卓雷蒙格林爆發衝突，不過李文斯頓賽後表示，「我不想製造失誤，當時我們還在比賽，沒有不尊重的意思！」

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只是根據籃球場上「潛規則」，當比賽勝負底定，領先方通常最後一波進攻，會故意讓進攻時間走完，把球權送給對方耗掉剩餘時間，結果李文斯頓竟在最後2.6秒，勇士還領先8分情況出手投籃，當然會讓崔斯坦湯普生不爽。

被吹二級惡意犯規的崔斯坦湯普生，原本心情就很不好了，眼見卓雷蒙格林還在一旁鼓掌狂噴垃圾話，憤而直接把球砸向格林的臉，格林也馬上猛推湯普生回應，兩人都快要在場上互毆了，幸好裁判與雙方球員趕緊拉開兩人。

「李文斯頓很聰明，他清楚自己在幹嘛，或許他想多拿幾分，但這是胡扯，」崔斯坦湯普生怒嗆，「他不該出手的，這是NBA場上不成文規定，假如你在比賽還剩20秒領先10分，那就不要投，我只是試著封阻，竟然就被驅逐！」

只是雙方最後關頭爆發衝突之際，詹姆斯卻躲在混亂場面之外「看戲」，或許他也清楚，比賽都已經輸球了，雙方何必還要上演這種意外衝突，還不如趕緊準備4日開打的總冠軍賽第2戰，還比較實際一點。

(中時電子報)

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