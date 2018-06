2018年06月01日 13:36 中時 蔡琛儀

五月天瑪莎和老婆Vicky農曆大年初一宣布升格當爸媽,日前遭瘋傳已經生下寶寶,今瑪莎也親口證實迎來雙子座龍鳳胎,身為星戰迷的他,將寶寶取名「路克」、「莉亞」

瑪莎臉書全文:

2018年五月,雙子座的弟弟和妹妹,

終於在家人朋友們殷殷的期盼中,

一起加入我們的家,來到了這個世界。

“How wonderful life is,

While you are in the world.”

- Elton John

#星戰迷的爸爸堅持要叫他們路克Luke和莉亞Leia

#IAmYourFather

#謝謝一路上照護並帶領我們的醫師和護理師們

(中時 )