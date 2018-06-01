基隆水源路溪邊「拆廟還地」 規畫停車場

2018年06月01日 13:39 中時 張穎齊

基隆市暖暖區水源路的河川地，長期被屬於違建的開山宮占據，經過長達3年的行政裁罰、訴願過程，市府工務處展現公權力，5月間迫使廟方配合，完成拆遷，並將規畫成停車場。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區水源路的河川地「拆廟還地」後，預計今年7月初完成地坪整理，將規畫成停車場，以帶動暖暖溪沿岸觀光遊憩發展。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區水源路的河川地「拆廟還地」後，預計今年7月初完成地坪整理，將規畫成停車場，以帶動暖暖溪沿岸觀光遊憩發展。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區水源路的河川地「拆廟還地」後，在當地民代現勘建議下，市府將此地規畫為停車空間，以帶動地方發展。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區水源路的開山宮，自10多年前占用市府所轄河川地，興建違章建築，經區公所多次查報違建，工務處也依法開罰，廟方也終於在5月進行拆遷。市府將土地收回後，同時在民代會勘建議下，規畫興建停車場設施，期望帶動地方發展。

暖暖溪河道旁的河川地位在水源路34之1號前，在，過去長期被開山宮所占用，對此，工務處、國有財產署、暖暖區公所查報後，經過長達3年的行政裁罰、訴願過程，迫使廟方配合主動拆除搬離，並5月25日完成排除占用作業。

暖暖區公所遂邀集當地民代及相關單位前往現勘，協調後續整理水源路34之1號前空間。市府指出，已彙整工務處、交旅處等單位意見，將利用收回被佔用土地，統籌規畫興建停車場設施，及維護周邊步道，以帶動暖暖溪沿岸觀光遊憩發展。

立委蔡適應服務處主任林明智表示，他將協助暖暖區公所，與國有財產署協調，將河川旁完整的空地，一起來規畫成停車空間，現階段由工務處進行整地，經費也由工務處支應，之後能提供20個車位，讓暑假來到暖暖親水公園遊玩的朋友，可以利用此處停放車輛，以紓解暖暖街停車位不足的問題。

議員陳江山、連恩典也說，過去占用的宮廟，在經過長久的排佔過程後，如今終於自行拆除遷移，還給暖暖親水公園一個開闊的空間，也希望後續交由市府積極辦理停車空間規畫。

暖暖區長林文榮表示，在排除占用後，公所將規畫此處，配合暖暖親水公園、暖暖老街、暖暖生態廊帶、百年幫浦間等周邊區域，進行串連整合，整理為一個停車場域，讓遊客及居民能夠使用，推動暖暖的觀光發展，預計在今年7月初，可以完成地坪整理的工作。

(中時 )