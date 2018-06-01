PANDORA夏日歡樂 長短鍊錯落有致

PANDORA利用兩三條不同長度的長短鍊混搭，打造高低錯落有致的時尚風情。（PA DORA提供）

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高低錯落的項鍊、層層疊疊的手環，充滿隨性自在的時尚風情。（PANDORA提供）
高低錯落的項鍊、層層疊疊的手環，充滿隨性自在的時尚風情。（PANDORA提供）
PANDORA 捕夢網銀飾，1980元。（PANDORA提供）
PANDORA漢堡薯條琺瑯鋯石吊飾，1680元。（PANDORA提供）
PANDORA愛心銀青藍水晶固定釦，1680元。（PANDORA提供）

造型穿衣的混搭風，也流行到飾品。PANDORA夏季新品上市，除了主打珠飾項鍊外，利用兩三條不同長度的長短鍊混搭，打造高低錯落有致的混搭時尚，更能襯托女人美麗的鎖骨及頸部線條，再搭配層層堆疊的手鍊和手環，更能突顯個人恣情隨性的個性美。

來自丹麥的PANDORA近幾年走紅全球各地，由於每一季新登場的主題飾品數量有限，很快就被搶購一空。繼春季的蜜蜂和蜂巢系列廣受好評之後，夏日登場的飾品以採用獨特的多彩鋯石材質，並融入琺瑯鮮豔的色彩，充滿熱情浪漫的夏日氣息，如「ＬＯＶＥ」字樣、彩色愛心和馬賽克圓珠等，為珠寶注入明亮活潑的奔放風情。

呼應夏日度假休閒、輕鬆歡樂的氣氛，PANDORA還推出可愛的漢堡、爆米花、小甜點等可愛造型的銀飾，將夏季珠寶充滿歡聲笑語的美好記憶，化成串串珠飾掛在胸前、手腕，永遠珍藏。

(中時 )

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