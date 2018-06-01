吃荔枝酒測超標？中市警察局長：漱口再測不會驗出酒精

2018年06月01日 14:07 中時 盧金足

台中市副市長林依瑩吃了3顆荔枝（右）酒測結果，「無酒精反應」。（盧金足攝）

台中市議蘇柏興請警察局拿酒測器，當場對吃7顆荔枝的交通警察大隊大隊長郭士傑（右）酒測，結果無酒精反應。（盧金足攝）

「吃荔枝酒測高？」屯區是荔枝盛產地，市議員蘇柏興1日為荔枝農發聲，農友擔心民眾因為怕酒測，不敢吃荔枝影響銷路，扛兩大箱荔枝到議事堂，請副市長林依瑩及交通警察大隊大隊長郭士傑吃荔枝，再用酒測器當場酒測，結果都無酒精反應，警察局長楊源明強調，每個人體質和對食物反應不一樣，漱口或是15分鐘之後再做酒測，就不會有酒精反應，「荔枝可以放心吃！」

網路盛傳吃荔枝後酒測會超標，蘇柏興1日在警消環衛業務質詢指出，台中很多農民種荔枝，最近將陸續採收，這幾年苦於椿象問題影響產量，屯區荔枝下周就要大量上市，出現吃荔枝酒測值會變高的傳言，將嚴重傷害農民，希望警察局加強宣導，駁斥謠言，市府也要多促銷「楊貴妃的最愛！」

「吃荔枝酒測會不過？這消息正確嗎？」蘇柏興要求林依瑩、郭士傑等人當場吃荔枝進行酒測，結果林依瑩吃3顆荔枝，郭士傑吃5顆後又追加到7顆，結果都沒有酒精反應。

楊源明指出，荔枝糖分高，接觸空氣後容易發酵，可能產生微量酒精反應，但不是每個人吃完荔枝後的反應都一樣，產生的酒精濃度反應也不一樣，但如有產生微量酒精，很快就會消除；民眾吃完若遇到酒測，建議可先漱口，或是吃完15分鐘後再接受測試，民眾可以安心吃荔枝。

警察局指出，依據取締酒後駕車作業程序，在執行酒測前，都會詢問受測者飲用酒類或食用其他類似食物的結束時間，並告知可於漱口後，或距該食用結束時間達15分鐘後檢測。

「口中因吃荔枝所殘留的酒精成分，只要經過漱口後便會消除」，警察局強調，單純吃完荔枝後駕駛車輛，並不會有遭舉發取締酒後駕車違規的疑慮。

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(中時 )