國民黨指控府高價更新不斷電系統 府：外行

2018年06月01日 14:01 中時 曾薏蘋

國民黨今召開記者會指控總統府因為「害怕斷電」，以「三倍價錢」更新不斷電系統等指控。府方今表示，這類系統屬於公共安全的專業問題，這些類似政治口水，除了凸顯發言單位的外行，實在不值一駁，更顯示持這種言論者對於公共安全問題認知之不足。

總統府指出，重要機構、公共服務部門設置不斷電系統（Uninterruptible Power System），目的是在確保重要機構與公共服務在任何環境下的持續運轉，是一項標準的安全設備。就像大樓為了安全依法設置消防設施，不代表該地就是火災頻仍。

府方指出，總統府在去年編列更新計畫，主要是因為現有設備自2001年設置至今，使用已經超過十六年，馬政府時期即經常故障，但始終未全面檢討更新。政黨輪替後，經專業單位檢視，認為現有設備早逾使用年限，相關耗材如電池或老化故障，或已無保修料件，若遇突發事件，可能造成緊急消防疏散等安全風險，因此府方於去年編制預算，並於今年汰換更新，以確保緊急事態時人員疏散等照明安全。

至於所謂三倍預算等等指控，府方則表示，政府採購的招決標以及預算編制原則、細目等等，網路上都公開可得，在資訊的解讀上如果有困難，可以向相關單位了解，以免有此類似專業不足的錯誤發言。

(中時 )