專家提醒「這兩國家的飛機不要搭」

出國搭機，專家提醒這兩個國家的航空不要搭。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

現在越來越多人出國旅遊，但你都選擇哪一家航空公司呢？就有專家指出古巴與伊朗這兩個國家的航空公司千萬不要搭，主要是他們的民航機隊是全球最老舊的，安全紀錄也堪憂。

根據《天下雜誌》報導，有時候調查可以明確地指出一場空難的原因。2014年夏季，馬來西亞航空發生了一場空難，造成298人死亡，最後荷蘭與澳洲調查結果顯示，它是被俄羅斯軍方發射的飛彈擊落。但大多其他情況下，找出責任歸屬就難得多，主要是航空事故調查人員北花費數年，細細檢視殘骸、錄音和資料紀錄，找出問題。通常，事故的主因在於技術性、人為和環境缺失。不過今年全球最致命的航空事故，可能還有另一項肇因「經濟制裁」。

5/18的古巴民航機空難，造成112人死亡。其主因就是因為美國對古巴實施貿易禁運，對民航造成傷害。古巴航空可申請美國進口許可，但通常不會選擇花費這樣的心力。國營的古巴航空實在太窮，無力全資購買西方民航機，國際融資機構也不敢向古巴航空提供融資。因此古巴航空資金極為有限，也會盡可能壓低費用，本月失事的租借客機，機齡已經高達39年。

美國的另一個敵手伊朗，在歐巴馬於2015年同意移除大多數制裁、換取抑制伊朗核武計畫後，也試圖將民航部門現代化。此協議之前，西方製造商不得向伊朗銷售飛機，因此，伊朗擁有全球最老舊的民航機隊之一，安全紀錄亦與老舊程度相符。

與古巴相較，伊朗民航公司面臨的禁運，在執行上更加嚴格，因為它們涉嫌將客機投入軍事用途。制裁取消後，伊朗航空訂購了200架飛機；但在總統川普上個月退出協議之時，只有11架飛機交貨。伊朗的航空公司不會因而停飛。反之，它們會和過去一樣，轉往黑市尋找二手飛機和備用零件，也必定會在安全性上做出妥協。無論責任歸屬為何，伊朗民航機的失事率，應該都會繼續高於世界其他地方。

(中時電子報)

天下雜誌 原文

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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