接見美參議員帕度 蔡英文：越來越多好友給台灣加油

2018年06月01日 14:16 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今天接見美國參議員帕度，總統表示，「愈來愈多的好朋友給我們加油打氣。」

總統強調，台美共享的國際秩序面對傳統與非傳統的挑戰，台灣、美國以及理念相近的國家，應該挺身而出，一起維護共享的民主價值。

繼美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納後，美國參議員帕度也臨時更改行程訪台，力挺台灣。

蔡總統接見帕度時指出，這段時間台灣艱難的國際處境，開始受到國際輿論的注意，帕度就職以來，一直堅定支持台灣參與世界衛生組織以及國際刑警組織。

總統表示，台美對民主價值的堅持，反應在堅實的夥伴關係上，感謝美國持續信守台灣關係法與六項保證，除了去年宣布對台軍售，今年也核准美國國防廠商對台灣潛艦國造案的行銷許可，這些都展現出美國捍衛區域和平以及支持亞太區域夥伴的決心。

總統強調，在與美國經貿夥伴關係上，這個月下旬台灣將再度派遣大規模代表團參加選擇美國的投資高峰會，台美國經貿關係不但緊密而且互補、互惠，希望帕度繼續支持台美簽署雙邊貿易協定。

帕度來自農業大州喬治亞州，總統也表達，希望台灣農訪團明年能前往訪問，加深農業交流。

帕度說，上個月美國總統川普再一次強調美國在台灣關係法的承諾，美國一直相信世界應該要維持和平，因為看到在這個區域目前有許多問題，美國一直以來都非常感謝台灣對美國的支持以及在區域裡面所扮演的領導角色，也非常希望美國在各方面能提供更多協助。

(中時 )