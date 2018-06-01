不忍花蓮民宿低價促銷 房客夾1000元小費

2018年06月01日 14:29 中時 張祈

靜雯留下的信件中，出現多次為花蓮加油的字樣。（張祈翻攝）

花蓮大地震後觀光受創，平日住房僅剩3至4成，假日也只有5至6成，民宿業者低價促銷，一名入住花蓮七星潭民宿業的新竹遊客，2晚僅收取3000元費用，退房時留下一封夾帶千元鈔票的信件，信末註記「你們值得更高房價」，讓業者感動直呼，這份溫暖比金錢貴重。

觀光旅宿業，在震後退房率一度高達9成，在國旅響應後雖稍有回溫，但業績仍不達往年業績，業者下殺房價，盼能多少降低損失。花蓮七星潭因有無敵海景美景被列為民宿業的「一級戰區」，巔峰時期房價逼近萬也搶奪一空。

今年4月下旬，七星潭星海民宿接待一名來自新竹的女房客曉雯，從事醫護工作的曉雯入住雙人房2晚僅收取3000元費用，還包含兩份手作早餐，28日退房時，曉雯留下一封手寫信感謝女主人，信中還夾著一張新台幣1000元。

信中提到，第一次一人住民宿就受到老闆、老闆娘的熱情招待，提供高CP值的環境與服務，讓原本害怕的顧慮完全消除，對比低廉房價甚至讓她感到愧疚，直言「要不是地震後遊客銳減，業者也不用那麼辛苦」，附上新台幣1000元感謝業者，強調「沒有別的意思，純粹覺得你們值得更高的房價」。

曉雯還在信末註明「附上1000元沒有別的意思，純粹覺得你們值得更高的房價」，除頻頻道謝，還祝福震後「花蓮加油」，希望這片土地永遠維持美麗的景象，相信會愈來愈好。

民宿女主人林淑娟說，經營民宿7年來，頭一次收到夾帶現金的卡片，曉雯住宿期間有送上一盒巧克力直說「辛苦了！」，對她親切模樣特別有印象，退房收到的信件更是讓夫妻倆感動得紅了眼眶，立刻回電給她，要把紙鈔退還，因為「這份溫暖比金錢重要」。

曉雯委婉拒絕民宿業者的好意，但允諾作為下次入住的訂金，林淑娟說，這張千元鈔票意義重大，至今都放在隨身包裡，等待曉雯再次光臨，她感性分享，一場地震讓她感受到台灣民眾的愛心、鼓勵，直呼，身為台灣人真的很幸福。

(中時 )