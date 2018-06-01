負債2千億嚇跑投資者 印度航空出售案無人投標

2018年06月01日 14:20 中時電子報 李靖棠

據英國金融時報（Financial Times）報導，在總理莫迪（Narendra Modi）主導下，欲釋出76%政府持股、讓印度第三大航空公司-印度航空（Air India）私有化，交由民間公司接手經營，但似乎到昨日結標期限為止，並無一家公司投標。外媒分析，不少潛在投資者很可能被印度航空從2007年虧本至今、累計高達78億美元（約2,327.8億台幣）的鉅額債務嚇跑，導致無人敢接下這個燙手山芋。

面對無人投標的窘境，印度民航部長秋比（RN Choubey）表示，他們將繼續將希望放在第二梯次的投標。但不少分析師與顧問公司卻看衰這次私有化案件，認為印度政府雖說私有化，官方卻仍握有24%的股份，未來依然可對公司營運有所影響；過於龐大的員工體制，空地勤多達27,000人，也是潛在買家擔憂的重點之一；而壓垮駱駝的最後一根稻草，連續十年虧本經營，累積超過78億美元（約2,327.8億台幣）的鉅額負債，更讓投資人避而遠之。

訪問新加坡的印度總理莫迪（圖左）與新加坡總理李顯龍（圖右）。（圖/路透社）

成立於1932年、前身為塔塔航空（Tata Airlines）的印度航空，早年執飛德里及可倫坡兩地的航班。1946年正式更名為印度航空，2年後當印度宣佈獨立後，由政府購入大部分股份，轉型成為國家航空公司。獲得印度國際航線的權利，在上世紀50年代快速發展成長，航線更拓展至東京、新加坡、香港、雪梨等地；60年代引進噴射機後，也逐步開展紐約、倫敦等跨洲航線。印度航空更在1970年代引入「空中女王」波音747客機，以此執飛德里紐約直飛航線。

一名不願具名的印度官員表示，對於印度航空的標案，出面無人投標的窘境是他們始料未及的，看來印度政府需要調整策略和方案，重新包裝和宣傳，才能吸引更多投資人願意購買。

(中時電子報)