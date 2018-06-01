慎入！ 25年來睫毛膏沒卸乾淨 眼皮內竟佈滿黑點

2018年06月01日 14:27 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

愛美是人的天性，但是頂著大濃妝美美得出門回家後，你有仔細卸妝乾淨嗎？一名澳洲50歲媽媽泰瑞莎，習慣化妝出門，甚至都需要塗上濃濃的睫毛膏，不過她卻有個不好的習慣，就是沒有把睫毛膏卸乾淨長達25年的時間，最近就發現眼皮腫脹發癢，又不斷流淚而去看了醫生，沒想醫生一掀開她的眼皮，竟發現底下有大量密集的黑色斑點，這些都是睫毛膏沉澱的結果。

根據太陽報報導，泰瑞莎一開始只是因為眼皮腫脹、發癢、流淚而去看了幾次醫生，醫生開的眼藥水與藥膏都無效，最後醫生發現了原因，原來是她的眼皮底下有大量的凝結塊狀物，看起來就像是從眼皮底下長出來的大量黑斑，嚴重的話很有可能傷害視力最終失明。

因此泰瑞莎必須要接受手術，過程長達90分鐘，還要全身麻醉。負責治療的醫生黛娜表示，第一次把泰瑞莎眼皮掀起來的時候，她非常驚訝，因為在她職業生涯裡從來沒見過這樣的情況。泰瑞莎表示，這些小斑點其實已經卡得非常深入，且互相重疊，讓她非常不舒服，她也坦承自己常常話很濃的莊，尤其會擦很多睫毛膏，但不會每天好好卸妝，日積月累下來就變成這樣了，相當後悔。

眼皮底下出現大量小黑點。(圖/翻攝自太陽報)

醫生也表示，這些小斑點會在泰瑞莎每眨一次眼睛時，就刮一次眼睛表面，讓病患隨時有失明的風險，「因為若是這些刮痕不小心被細菌感染了，就會有潛在的風險，雖然機率不太大」。雖然最後靠著手術將泰瑞莎眼皮下的沉積物都清除了，還是會在眼皮下和角膜表面留下許多疤痕，「接下來她會一直有眼睛癢的症狀，就很像有人把沙子丟進眼睛的感覺」。

最後，泰瑞莎也提醒所有愛化妝的人，每天都一定要確保妝全部卸乾淨了，一天都不要偷懶，否則會後悔莫及。

(中時電子報)