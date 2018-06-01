吳音寧補助家鄉22萬活動與摸彩 游淑慧：推廣費應用在行銷農產品

2018年06月01日 14:51 旺報 潘維庭

北農總經理吳音寧1日遭台北市議員陳重文指控，去年6月上任後，分別補助溪州鄉二次相關活動，金額達22萬；今年又贈送一批禮品給溪州鄉公所，作為活動摸彩，疑似幫表哥溪州鄉長選舉固樁。北農強調「符合公司相關規範」，不過國民黨內湖南港區市議員參選人游淑慧表示，業務推廣費應用在協助特色農產品行銷，比送尾牙元宵禮品更具有實益。

游淑慧1日表示，吳音寧和部份網友質疑她：「針對吳音寧，對解決農民的問題有什麼幫助？」，但她想反過來問：留著吳音寧，對北市府、北農、農民有什麼幫助？為什麼北農總經理非得要她不可？

她認為，不管政治、政黨，純粹從實際面和公司治理的角度來看，北農用同樣薪水能不能找到更專業、更沒有爭議性、更沒有政治性的總經理？答案是肯定的，「今天看到吳音寧把總經理業務推廣費，拿去用在送溪洲的老人會尾牙活動抽獎用，包括現金禮品，或者買電器用品給溪洲鄉當元宵禮品，我很不以為然！」

游淑慧指出，總經理業務推廣費應該可以用來協助各地特色農產品的行銷，目前各縣市農會都會輔導生產一些具有特色的農特產品，但礙於通路和專業人才的饋乏，這些各鄉鎮的農特產品大都只能在產地販售，而北農每年數百萬的「總經理業務推廣費」，若能專款來協助建置銷售平台網站、幫各地農產品或小農規劃品牌和廣告行銷，相信會比送尾牙、元宵禮品，更具有實益！

她指出，其實外界質疑再多，重要的還是台北市長柯文哲和北農董事長陳景竣的態度，「如果連這兩個吳的直屬長官都不願為吳音寧背書，那為什麼我們要為她背書？要接納她、包容她？」，吳音寧爭議不斷，受傷的是北農全體的同仁以及業務的正常進行，「所以我想請問，留著吳音寧，對農民、對北市市民有什麼好處？」

(旺報 )