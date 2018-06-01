MLB》陳偉殷創生涯最短先發 麥總失望

馬林魚投手陳偉殷被教士維拉紐瓦打全壘打。(美聯社)

友善列印
中時電子報

陳偉殷1日對戰教士只投了1.2局失4分就退場，創下生涯最短先發紀錄。總教練麥汀利(Don Mattingly)賽後表示，陳偉殷沒有受傷，賽前也無異狀，他也不知道陳為什麼會投不好。

麥總說：「我唯一能想到的原因，就是他前一次先發投得太多，超過7局，而我沒有延長他的休息時間。但即使如此，那也不能作為理由，這就只能說是他沒投好，就像之前沒投好的那幾場一樣。」

陳偉殷的控球很有問題，儘管首局K掉3人，但是第2局他居然連續4顆壞球保送了教士投手賴爾斯(Jordan Lyles)。即使對方是投手，陳偉殷也投不出1顆好球。

陳偉殷說：「棒球就是這樣，狀況時好時壞，你所能做的就是專注自己的分內之事。我個人可以肯定這與我前一場投到第8局沒有關係，除了保送對方投手之外，我其實沒感覺出什麼不一樣。」

麥總言語中透出對陳偉殷的失望，但他更不滿的是打線。「老實講，我們打線今天表現也不怎麼樣。」馬林魚總共只打下3分，除去狄崔(Derek Dietrich)在8局上的陽春炮，剩下2分都是陳偉殷自己打的。

陳偉殷說：「這是我今晚唯一值得開心的事，這是我生涯的第1個和第2個打點。」這是陳偉殷大聯盟生涯的第69次打擊。

(中時電子報)

NBA》引爆衝突？李文斯頓喊冤：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。