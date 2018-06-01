MLB》陳偉殷創生涯最短先發 麥總失望

2018年06月01日 14:30 中時電子報 盧品青

陳偉殷1日對戰教士只投了1.2局失4分就退場，創下生涯最短先發紀錄。總教練麥汀利(Don Mattingly)賽後表示，陳偉殷沒有受傷，賽前也無異狀，他也不知道陳為什麼會投不好。

麥總說：「我唯一能想到的原因，就是他前一次先發投得太多，超過7局，而我沒有延長他的休息時間。但即使如此，那也不能作為理由，這就只能說是他沒投好，就像之前沒投好的那幾場一樣。」

陳偉殷的控球很有問題，儘管首局K掉3人，但是第2局他居然連續4顆壞球保送了教士投手賴爾斯(Jordan Lyles)。即使對方是投手，陳偉殷也投不出1顆好球。

陳偉殷說：「棒球就是這樣，狀況時好時壞，你所能做的就是專注自己的分內之事。我個人可以肯定這與我前一場投到第8局沒有關係，除了保送對方投手之外，我其實沒感覺出什麼不一樣。」

麥總言語中透出對陳偉殷的失望，但他更不滿的是打線。「老實講，我們打線今天表現也不怎麼樣。」馬林魚總共只打下3分，除去狄崔(Derek Dietrich)在8局上的陽春炮，剩下2分都是陳偉殷自己打的。

陳偉殷說：「這是我今晚唯一值得開心的事，這是我生涯的第1個和第2個打點。」這是陳偉殷大聯盟生涯的第69次打擊。

(中時電子報)