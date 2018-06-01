中市民政局長游湧志走馬上任 周永鴻拚選戰

2018年06月01日 14:39 中時 盧金足

卸任民政局長周永鴻（右）交棒給新任民政局長游湧志，兩人都是龍團隊重要大將。（盧金足攝）

台中市府1日舉行民政局長交接布達典禮，由卸任民政局長周永鴻將印信交給新任民政局長游湧志，副市長張光瑤到場見證，肯定周永鴻以創新科技提升民政服務品質，期許游湧志持續推動民政。周、游兩人都是市長林佳龍嫡系成員，周永鴻投入潭子、大雅、神岡第5選區市議員選舉，游湧志掌民政業務，也為戰鬥團隊就定位。

張光瑤感謝周永鴻認真為民政業務付出，努力照顧新住民與移工，協助融入台灣生活，建置「安心樂」役政數位系統，讓役男及其家屬不必奔波往返戶籍地區公所等行政機關申請戶籍及相關資料。

「民政局是最貼近民眾生活的局處」，張光瑤說，游湧志學經歷豐富，期勉他上任後承先啟後，為市民帶來更優質的民政服務。

游湧志表示，一個人從出生、成年、結婚、告別等，生命中各種重要的時刻，都和民政業務息息相關，他持續照顧好市民生活大小事，提供優質的民政服務。周永鴻任內推動的新住民服務以及對移工的照顧，會延續政策，讓台中成為多元友善的國際城市。

他也強調，民政業務中，多元宗教的推動是重要的一環，他曾就讀輔仁大學宗教系，重視宗教的多元化，尤其中部地區是極為重要的媽祖信仰圈，其中的文化底蘊，即是民間兼容並蓄的展現，他上任後將積極推動多元宗教文化發展，豐沛台中文化城。

新任民政局長游湧志，原任市府顧問並兼任市長辦公室主任，為世新大學社會發展研究所碩士，大學就讀輔仁大學宗教系，曾任教於開平高中，林佳龍擔任立委期間，曾任職服務處主任。

民進黨中執會通過台中市35席市議員提名，其中擔任民政局長的周永鴻，出馬參選潭雅神選區，遭國民黨議員質疑帶職參選，影響行政立場，周永鴻5月31日獲正式提名前已向市長林佳龍提出辭職，全心全力投入選舉，1日交棒給游湧志。

周永鴻畢業於台大政治學研究所，曾任國會辦公室主任、民進黨中央黨部青年部主任、民進黨台中市黨部的執行長；曾於中科航太公司服務，擅長利用數位科技建構管理機制，任內以創新科學方法提升為民服務的效率，建置「安心樂」役政數位系統、新住民在台生活簡訊懶人包等。

周永鴻在民政局任內重視多元文化，建置穆斯林祈禱室、新住民多元圖書文化分享會、規劃多元宗教追思區等，也落實綠色環保理念，首創生命圓滿意願卡，推廣多元環保自然葬，並鼓勵宗祠寺廟使用環保禮炮及電子鞭炮。

(中時 )