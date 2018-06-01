2018年06月01日 14:52 中時 王文吉

「大器樂團」喜憨兒樂手捐贈《帶著陶笛去旅行》500冊給恩師母校。（王文吉攝）

58歲林啟通義務指導唐寶寶吹奏陶笛，共有16位得意門生考取街頭藝人，唐寶寶一技在手，不僅有能力自力更生，還能幫助他人。（王文吉攝）

語會貴賓一同執鏟在豐田國小校內種下黑松樹，象徵「植樹植愛、永續關懷」。（王文吉攝）

喜憨兒學陶笛成立樂團 唐寶寶贈書謝恩師母校

天生我材必有用！周大觀文教基金會出版《帶著陶笛去旅行》書籍，述說陶笛志工林啟通指導唐寶寶吹奏，並成立「大器樂團」的故事。唐寶寶1日代表捐贈新書，給恩師林啟通的母校豐田國小師生，國民黨台中市長參選人盧秀燕應邀出席，她除為唐寶寶們加油，也勉勵現場學童們「只要有努力，夢想就會實現」。

周大觀文教基金會舉辦「到世界吹奏希望」活動，首站從台中市豐田國小展開，唐寶寶樂手演奏《甜蜜蜜》一曲，並捐贈500冊《帶著陶笛去旅行》給恩師林啟通的母校，包括盧秀燕、立委江啟臣的夫人劉姿伶、台中市教育局副局長劉火欽、周大觀文教基金會創辦人周進華、豐田國小校長陳金池親臨見證。

周進華表示，「喜憨救星」林啟通為周大觀第20屆全球熱愛生命獎章得主，他與唐寶寶的媽媽們，花了14年時間訓練唐寶寶吹奏陶笛，並成立大器樂團；16名成員中有6位固定班底，成軍2年多以來，巡迴各地表演，接受民眾打賞及義賣書籍等，不僅自力更生，還能自籌旅費，遠赴芬蘭、瑞典捐款給敘利亞難民營。

林啟通表示，因為一次偶然義演，看到台下喜憨兒的天使笑容，讓他毅然結束逢甲夜市的擺攤工作，投入唐寶寶陶笛教學；他們剛開始全都鴨子聽雷，逐步克服手指短、舌頭不靈活、識譜等困難，共有16人考上街頭藝人，很有尊嚴地接受各界打賞，並成為送愛義演團，他們用生命感動生命、用公益回饋社會。

盧秀燕表示，幾個月前曾參加基金會在清水休息站的活動，當時聽聞他們要募款，讓唐寶寶們去看看世界，很欽佩他們的勇氣，因為出國必須募集很龐大的經費，周爸爸要花很久的時間才能達成。盧秀燕以唐寶寶音樂家為例，勉勵現場學童們，只要有愛、有毅力、肯做、肯努力，懷抱夢想，心願一定都能夠達成！

記者會後，盧秀燕與周大觀文教基金會創辦人周進華、立委江啟臣的夫人劉姿伶等人，一同執鏟在校內種下黑松樹苗，象徵「植樹植愛、永續關懷」。

(中時 )