不滿年改建議未被總統採納 朱武獻辭國策顧問

2018年06月01日 14:55 中時 曾薏蘋

陳水扁執政時期擔任銓敘部長的總統府國策顧問朱武獻，今在臉書表示，因總統未採納其年改建議，對政府感到失望，辭去國策顧問一職。

據了解，總統府秘書長陳菊已經致電慰留。朱武獻隨後也在臉書下留言：「對近幾年施政深感遺憾，聘書已於今早退回。」

朱武獻也透過助理表示，身為扁朝的銓敘部長，也是18%改革發起者，對於年金改革的過程與結果感到非常遺憾。

朱武獻今天在臉書上表示，「本人曾公開建議總統，年金改革應積極開源、緩和節流並行，績效若達4%即能永續，大破如無輔以大立則改革徒增動盪，惜未採納，已無意願續任國策顧問一職」。

朱武獻助理表示，這方面的細節相信民進黨沒有人比他更清楚熟稔，幾次公開或當面建議總統要積極開源、緩和節流，尤其要注重年金績效，年達4%就不會破產了，公教人員的犧牲才有意義，這點在他任內皆有達標，可惜未被採納，深感遺憾。

對於朱武獻退回國策顧問聘書，總統府發言人林鶴明表示，林鶴明強調，「對於朱國策顧問在年金改革上不一樣的見解，我們願意持續溝通。至於外傳朱另有組黨規劃一事；林表示，沒有評論。

林鶴明表示，年金改革是永續國家退撫制度，化解年金破產迫切危機的當務之急，更是國民眾所期待。

他強調，現在改革方案已陸續完成，並即將落實。可以確定的是，在可以預見的未來，年金破產甚而因此帶來國家財政危機的風險已經降到最低，這也是朝野政黨與國人共同推進改革的重要成果。

(中時 )