台灣高教慘輸大陸？葉匡時神回：廢掉教育部！

2018年06月01日 14:43 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台生赴陸議題蔚為風潮，甚至有明星高中校長因為幫學生寫推薦信被中央關切，對於兩岸高教差異及學生赴陸求學意向，前交通部長、政大商學院教授葉匡時在臉書表示，「教育要因材施教、因人而異，非黑即白地建議台灣學生去大陸唸書或不要去大陸唸書，恐怕都失之偏頗。」對於網友詢問如何改善台灣教育？葉匡時竟神回「解決的方法就是廢掉教育部」！

葉匡時指出，「大陸非常非常大，也非常非常複雜，根本無法一概而論地評斷大陸高校。以我比較熟悉的管理領域為例，在大陸的名校，幾乎每星期都有諾貝爾獎級或國際級大師到訪，也經常有國際級的企業經營者在學校分享經營經驗與智慧，台灣在這方面是遠不如大陸的。在這樣的環境下，老師與學生只要有心，其管理前延的知識以及眼界，通常是超越台灣的」。

葉匡時說「大陸大學其主要經費預算有的是來自教育部，有的來自省或直轄市，有的來自市縣，也有的是與外國大學合辦靠學費收入支持。我認為，大陸的大學遠比台灣多元，在很多方面，校長或院長的辦學自由度也遠高於台灣的大學，不像台灣，不管公立或私立其實都是教育部統一律定的大學。有些台灣人以自己很有限的大陸經驗就評斷大陸如何如何，我只能說是以管窺天，夏虫不可以語冰。」

葉匡時的見解獲得網友認同，紛紛回應「國內教育的問題不在大學或教師，而是政府的意識形態與社會價值觀的紛亂，苦的是孩子，累的是父母，忙的是教師。」、「台灣比較大的問題出在學生自己的身上，大部份的學生學習動機不足，讓企圖心強的學生無法感受到同儕一同向上的動力和力量；另一方面部份教授仍有權威心態，對學生的提問有聰明與笨問題之分」。

(中時電子報)